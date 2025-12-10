Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mauro Icardi’den transfer iddialarına tepki! “Beni çok özleyeceksiniz”
Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Arjantinli yıldız yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "İsmimin tıklanma getirdiğini ve bazı Türk gazetecilerin kulübün beni arayıp sözleşme yenilememe kararını bildirdiği haberini yaymak istediğini çok iyi anlıyorum… Ama ne bana, ne de menajerime kimse tek bir telefon açmadı.

Haziran 2026'da bitecek sözleşmemi şimdiden haber yapıp dün yaşanan yenilgiyi mi örtbas etmeye çalışıyorlar?

İmajımın bu tür oyunlar için kullanılmasına izin vermem. İçleri rahat olsun; sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde ayrılacağım. Ve diyelim ki daha erken ayrıldım, bu karar %100 benim kararım olacak, kimsenin değil.

Bana birkaç ay daha Icardi var. Tadını çıkarın, çünkü sonra çok özleyeceksiniz. Öpüyorum."

