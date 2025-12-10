Mauro Icardi’den transfer iddialarına tepki! “Beni çok özleyeceksiniz”

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'den hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili paylaşım geldi.
Arjantinli yıldız yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "İsmimin tıklanma getirdiğini ve bazı Türk gazetecilerin kulübün beni arayıp sözleşme yenilememe kararını bildirdiği haberini yaymak istediğini çok iyi anlıyorum… Ama ne bana, ne de menajerime kimse tek bir telefon açmadı.
Haziran 2026'da bitecek sözleşmemi şimdiden haber yapıp dün yaşanan yenilgiyi mi örtbas etmeye çalışıyorlar?
İmajımın bu tür oyunlar için kullanılmasına izin vermem. İçleri rahat olsun; sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde ayrılacağım. Ve diyelim ki daha erken ayrıldım, bu karar %100 benim kararım olacak, kimsenin değil.