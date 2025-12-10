Mauro Icardi’den transfer iddialarına tepki! “Beni çok özleyeceksiniz”

Arjantinli yıldız yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "İsmimin tıklanma getirdiğini ve bazı Türk gazetecilerin kulübün beni arayıp sözleşme yenilememe kararını bildirdiği haberini yaymak istediğini çok iyi anlıyorum… Ama ne bana, ne de menajerime kimse tek bir telefon açmadı.