Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Salah değil Leao!
Giriş Tarihi: 10.12.2025

Salah değil Leao!

MEHMET ÖZCAN
Salah değil Leao!
  • ABONE OL
Osimhen, İlkay, İcardi ve Sane gibi üst düzey oyuncuları kadrosunda barındıran Galatasaray, ara transferde büyük oynamaya devam edecek. Aslan'a, Liverpool'da kadro dışı kalan Mohamed Salah yakıştırılıyor ancak yönetimin hayalini süsleyen ismin Rafael Leao olduğu öğrenildi. Leao'nun, Milan'daki durumu yakından takip ediliyor. Bu sezon 6 gol-1 asistlik performansa imzasını atan Portekizli star, hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor. 26 yaşındaki Leao'nun, kulübü Milan'la 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ocak ayında futbolcu satışı yapılırsa, Leao için şartlar zorlanacak.
ARKADAŞINA GÖNDER
Salah değil Leao!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz