Salah değil Leao!

İlkay, İcardi ve Sane gibi üst düzey oyuncuları kadrosunda barındıran Galatasaray, ara transferde büyük oynamaya devam edecek. Aslan'a, Liverpool'da kadro dışı kalan Mohamed Salah yakıştırılıyor ancak yönetimin hayalini süsleyen ismin Rafael Leao olduğu öğrenildi.26 yaşındaki Leao'nun, kulübü Milan'la 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ocak ayında futbolcu satışı yapılırsa, Leao için şartlar zorlanacak.