TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, ABD dönüşü sert mesajlar verdi: Karşımızda kuzu kamera önünde aslan yavrusu!

Galatasaray- Samsun maçının ardından yaşanan hakem tartışmalarına ABD'den yaptığı açıklama ile katılan ve "Köpeksiz köy bulmuşlar, çomaksız dolaşıyorlar. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım" diyen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dün medyayla buluştu. İşte Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar: Dünya Kupası'nda şanslı kura çektik ama kişisel hesaplar peşinde koşanlar, milli duyguları yaşayamamamıza neden oldular. Yıllardır sorunlar kapının arkasına süpürüldü. Bugünkü tablonun yegane sorumlusu da bu iradesizliktir.

SERZENİŞ F.BAHÇE'NIN HAKKI!

Geçtiğimiz hafta G.Saray Başkanı Dursun Özbek ve Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile görüştük. Maçta (F.Bahçe) hakem arkadaşın (Yasin Kol) bir pozisyonu var, sarı kartı göstermemiş. Bana göre orada serzenişte bulunması gereken takım F.Bahçe. Çünkü 8 kişiyle atak yaparlarken hakem pozisyonu durdurdu. Hakem maçın sonucuna etki etmemiş. Algıyla, yönlendirmeyle bize bir şey yaptıramazlar. Bizi eski yönetimlerle karıştırmasınlar.

HAKEMLER TRAVMA YAŞADILAR

G.Saray-Trabzon maçında Zubkov'a yapılan hareket ondan daha ağır bir hareketti ve bu harekete ne faul çalındı ne kart verildi. Hakem arkadaşlarımız bazen bu hataları yapıyor. Türk futbolunda bu temizlik harekâtı başladıktan sonra hakemlik müessesesi büyük travmaya uğradı. 'Hakem Trabzon bölgesindenmiş, berabere bitsin diye uğraşmış' bunu yorumcular söyleyebilir, yöneticiler değil.

YASİN İLE ARDA AYNI DEĞİL!

G.Saray'ın hocası (Okan Buruk), 'Arda Kardeşler'in günahı neydi' diyor. Yasin'in (Kol) pozisyonuyla Arda'nın pozisyonu bir değil. Bu konulara MHK karar veriyor. Arda Kardeşler'in hakemliği Beşiktaş- G.Saray maçında benim için bitmişti. Bu konuşmalara girmenin hiçbir katkısı olmayacağına inanıyorum. Bizim kulüplerle dostluğumuz baki. Türk futbolunu yönetmekle yükümlüyüz.

EŞİMİ MONACO'YA ÇAĞIRDILAR

Bize baskı yapılamayacağını kamuoyu çok iyi biliyor. Bu görevi yapamayacağımıza kanaat verirsek, kendi irademizle bırakırız. Bizimle konuşurken insanlar kuzu gibi karşımızda. 'Ağabey, kardeş' diyoruz. Ama kameraları görünce aslan yavrusu kesilirseniz buna da vereceğimiz bir cevap var. G.Saray maçı için Monaco'da olmam gerekiyordu. Dursun Ağabey'in eşi, eşimi davet etmişti. Bu açıklamaların kendilerine de Türk futboluna da faydası yok.





OPERASYON DERİNLEŞTİ PANİK HAVASI BAŞLADI

BAHİS soruşturmasında verileri bakanlık üzerinden Spor Toto'dan alıyoruz. Henüz bize gelmedi. Geldiği zaman da gereğini yapacağız. Görevi ne olursa olsun. Gözlemci, temsilci, masör, menajer olan etabı var. Etabın bilgileri gelmedi. Sevklerin nasıl yapılacağını göreceğiz. Üzülerek görüyorum, Türk futbolu içerisinde operasyonlar derinleştikçe bir panik havası esmeye başlıyor. Konuşmalarına, tavırlarına yansıyor. Nereye yansırsa yansısın girdiğimiz bu yolda görevli arkadaşlarımıza söylediğimiz tek şey var 'adaletsiz davranmayacaksınız.' Güzide kulüplerimizle asla kavgamız olmaz. Kulüplerimizin kendi aralarında kavga etmesini de tasvip etmiyoruz.

TEMİZ TÜRK FUTBOLUNU DÜNYA KONUŞUYOR

Son 40 yıldaki ahlaksızlığı ortaya koysak da, herkes itirafta bulunsa da futbol temizlense. Bizim başlattığımız temiz Türk futbolundan dünyada bahsediliyor. Birçok federasyon bu konuda bizden yardım istiyor. Buraya gelen federasyonlar da var. Bu dalga Avrupa, sonra dünyaya dağılır, dünyada da bunu başlatmış oluruz.



HAKEM HATASI KABULÜM AMA VAR'DAKİLER DEĞİL

HAKEM arkadaşların insani hatalarını kabul ediyorum, VAR'dakileri etmiyorum. Orada sağlıklı karar vermek zorundasınız. Kulüp başkanları federasyona gelmeyip, nereye gidecekler. Elbette federasyona gelecek. Seçildiğimiz gün kapımızı açtık. Sadece profesyonel başkanlar değil. Randevuyla çalışmıyoruz. Sabah 9, akşam 5 buradayız. Kendi işimde bu kadar mesai yapmadım. Eğer bir yanlışımız varsa söyleyecekler, düzelteceğiz. 2., 3. Lig başkanları 'Biz bu kata hiç çıkmamıştık' diyor. Onların sorunlarını çözmek bizim görevimiz.



TRUMP'IM TÜRKİYE'DE!

DÜNYA Kupası kura çekiminde birçok federasyon başkanının ABD Başkanı Donald Trump ile fotoğraf çektirmek için yanına gittiğini belirten Hacıosmanoğlu, "Bana da sordular. Ben fotoğraf için kimsenin yanına gitmem. Denk gelirse bakarız. Benim Trump'ım Türkiye'de. Biz Cumhurbaşkanımızın izinden gidiyoruz. Bu konuda da bize sonsuz iradesi ve desteği var" diye konuştu