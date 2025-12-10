Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TFF Tahkim Kurulu, bahis soruşturmasında 86 futbolcunun cezalarını onadı
Giriş Tarihi: 10.12.2025 22:00

TFF Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası alan 86 futbolcu için kararını verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis eylemi sebebiyle aldıkları cezalara itiraz eden futbolcuların dosyalarını incelemeye devam ediyor.

TFF'nin açıklamasına göre kurul, bugün yaptığı toplantıda 86 futbolcunun itiraz dosyalarını görüştü.

Tahkim Kurulu, 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan 86 futbolcunun itirazlarını, oy birliğiyle reddetti.

Açıklamada kurulun, futbolcuların itirazlarını incelediği ve cezalandırılmalarına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından isabetsizlik bulunmadığı bildirildi.

