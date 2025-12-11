Beşiktaş’ta Rafa Silva için son karar bekleniyor!

Beşiktaş'ta sakatlığını gerekçe göstererek antrenmanlara katılmayan Rafa Silva için gözler verilecek karara çevrildi. Geçtiğimiz hafta takımla çalışmalara başlayan yıldız oyuncu idman eksiği nedeniyle Gaziantep FK ile oynanan maçta kadroya alınmamıştı.

Siyah-beyazlıların oynayacağı Trabzonspor maçında ise Rafa Silva'nın en iyi ihtimalle kulübede olması bekleniyor. Son taktik antrenmanı Rafa için belirleyici etken olacak. Son olarak ligde oynanan Fenerbahçe maçında forma giyen Portekizli yıldız oyuncu, eğer kadroya alınırsa; 39 gün sonra takıma kavuşmuş olacak.