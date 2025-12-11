Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta Rafa Silva için son karar bekleniyor!
Giriş Tarihi: 11.12.2025 10:00

Beşiktaş'ta uzun süre sonra antrenmanlara çıkmaya başlayan Portekizli Rafa Silva için yeni bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ta sakatlığını gerekçe göstererek antrenmanlara katılmayan Rafa Silva için gözler verilecek karara çevrildi. Geçtiğimiz hafta takımla çalışmalara başlayan yıldız oyuncu idman eksiği nedeniyle Gaziantep FK ile oynanan maçta kadroya alınmamıştı.

Siyah-beyazlıların oynayacağı Trabzonspor maçında ise Rafa Silva'nın en iyi ihtimalle kulübede olması bekleniyor. Son taktik antrenmanı Rafa için belirleyici etken olacak. Son olarak ligde oynanan Fenerbahçe maçında forma giyen Portekizli yıldız oyuncu, eğer kadroya alınırsa; 39 gün sonra takıma kavuşmuş olacak.

