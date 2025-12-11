Galatasaray son vuruşlarda zayıf kaldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi başlarken hedefini yüksek belirleyen sarı-kırmızılılar, yaptığı yüksek profilli oyuncu transferleriyle hedefine ulaşmasındaki isteğini gözler önüne serdi. Üst üste yaşadığı US Gilliose ve Monaco mağlubiyetleri ile yara alan Cimbom, bu maçlarda harcadığı gol pozisyonlarıyla ise ''Pes artık!'' dedirtti.

Devler Arenası'nda girdiği 23 net gol pozisyonundan 8'ini gole çeviren Galatasaray, tam 15 net gol fırsatından eli boş döndü. Uğurcan Çakır'ın devleştiği son iki Şampiyonlar Ligi maçında da sahadan mağlup ayrılan Aslan, Şampiyonlar Ligi'nde toplam 6 gol buldu.

KAÇIRANLAR KERVANI

Şampiyonlar Ligi'nde Osimhen 7, Barış Alper 4, İlkay Gündoğan 2 ve Davinson Sanchez ile Yunus Akgün 1'er net gol fırsatını değerlendiremedi.

%19 ORANINDA BOŞ GEÇTİ

Galatasaray, bu sezon lig ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı toplam 21 maçtan 4 kez skor bulamadan ayrıldı. Sarı-kırmızılılar; ligde Kocaelispor ve Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde; US Gilloise ve Monaco maçlarını boş geçti. Şu ana kadar oynadığı maçların %19'unda gol bulamayan Cimbom, geçen sezon ise 55 maçın 4