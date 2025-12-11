Komşu’yu yık, zirvede kal!

Konferans Ligi'nde tarihi bir performansa imza atan lider Samsunspor, bugün sahaya son 16'yı garantilemek için çıkacak. Topladığı 10 puanla 5. hafta sonunda averajla zirvede bulunan Karadeniz ekibi, konuk edeceği Yunanistan temsilcisi AEK'i yenerse ilk 8'i cebine koyacak. Samsun, grup aşamasındaki son maçını Almanya temsilcisi Mainz 05 ile yapacak. Sakatlıkları geçen Ntcham, Coulibaly ve Satka görev verilmesi halinde formalarına kavuşacak.

REİS: TARİH YAZACAĞIZ

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, tarihi bir sınav vereceklerini hatırlattı. "Hedefimiz ilk 8' diyen Alman hoca, şöyle konuştu: "Öz güvenimiz gayet yerinde. Liderliğin üzerimizde oluşturduğu bir baskı yok. Ama biz pozitif bir baskı hissediyoruz. Rakiplerimiz de bunu çok iyi biliyor ki Samsun'a karşı oynamak kolay değil. Son 14 maçtan sadece 1 mağlubiyetle ayrıldık. Umarım güzel bir sonuç alırız. Tarih yazmaya devam etmek istiyoruz."