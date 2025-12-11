SON DAKİKA | Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 16. haftası dev derbiye tanıklık edecek. Trabzonspor ile Beşiktaş, 14 Aralık pazar günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, zorlu mücadeleyi Ali Şansalan'ın yöneteceğini açıkladı.
Şansalan'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar, Batuhan Kolak üstlenecek.
İŞTE 16. HAFTANIN HAKEMLERİ
Yarın:
20.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
13 Aralık Cumartesi:
14.30 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor: Yiğit Arslan
17.00 Zecorner Kayserispor-Corendon Alanyaspor: Erdem Mertoğlu
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Galatasaray: Ali Yılmaz
14 Aralık Pazar:
14.30 Gaziantep FK-Göztepe: Cihan Aydın
17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kocaelispor: Çağdaş Altay
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Şansalan
20.00 Samsunspor-RAMS Başakşehir: Oğuzhan Aksu
15 Aralık Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: Ozan Ergün