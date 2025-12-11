Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA | Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
Giriş Tarihi: 11.12.2025 12:04 Son Güncelleme: 11.12.2025 12:24

SON DAKİKA | Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftası dev derbiye tanıklık edecek. Trabzonspor ile Beşiktaş, 14 Aralık pazar günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, zorlu mücadeleyi Ali Şansalan'ın yöneteceğini açıkladı.

Şansalan'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar, Batuhan Kolak üstlenecek.

İŞTE 16. HAFTANIN HAKEMLERİ

Yarın:

20.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

13 Aralık Cumartesi:

14.30 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor: Yiğit Arslan

17.00 Zecorner Kayserispor-Corendon Alanyaspor: Erdem Mertoğlu

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Galatasaray: Ali Yılmaz

14 Aralık Pazar:

14.30 Gaziantep FK-Göztepe: Cihan Aydın

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kocaelispor: Çağdaş Altay

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

20.00 Samsunspor-RAMS Başakşehir: Oğuzhan Aksu

15 Aralık Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: Ozan Ergün

