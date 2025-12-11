Trabzonspor’a Savic’ten müjdeli haber!

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Stefan Savic'in dönüş tarihi belli oldu.

4 lig, 1 kupa maçı kaçıran Karadağlı futbolcunun, sakatlığını çok büyük oranda atlattığı aktarıldı. 34 yaşındaki oyuncunun, takımını Beşiktaş maçında yalnız bırakmak istemediği öğrenildi. Bu istek doğrultusunda teknik direktör Fatih Tekke, Stefan Savic'i Beşiktaş ile oynayacakları maçın kadrosuna alabileceği öne sürüldü.

Bu hafta idmanlara çıkan tecrübeli oyuncu, maç gününe kadar kendini fiziksel olarak iyi hissetmesi durumunda 11'deki yerini alması olası gözüküyor.