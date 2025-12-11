Vincent Aboubakar’a Samuel Eto çelmesi!

Afrika Uluslar Kupası öncesi Kamerun Milli Takımı'nda kriz büyüyor. İddialara göre Samuel Eto'o'nun milli takımdaki gol rekorunu geçecek olması düşüncesiyle Aboubakar'ı milli takım kadrosuna almadığı öne sürüldü.
Kamerun Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Marc Brys, geçtiğimiz günlerde bu krizle ilgili şunları söylemişti: ''Bu kararların Samuel Eto'o'dan geldiğini çok net biliyoruz. O, narsist bir kişiliğe sahip. Dünya çapında bir kaleciyi[Onana]bu kadar önemli bir turnuva öncesinde dışarıda bırakmak inanılmaz bir durumdur. Aynı durum Aboubakar için de geçerli. Bu, futbol kararı değil, kişisel bir meydan okumadır.''
KAMERUN TARİHİNİN EN GOLCÜSÜ
Eto'o'nun, teknik direktör David Pagou üzerinde etkili olarak Aboubakar'ı kadro dışı bıraktırdığı iddia ediliyor. Kamerun tarihinin en golcü oyuncusu olan Eto'o'nun 56 gollük rekoruna, 45 golle hızla yaklaşan Aboubakar'ın yalnızca 12 gole ihtiyacı bulunuyor.
ONANA DA LİSTEDE YOK
Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana'nın da benzer bir gerekçeyle kadroya dahil edilmediği öne sürülüyor. Haberde, Onana ile Eto'o arasında geçmişte yaşanan anlaşmazlıkların bu kararda etkili olabileceği belirtiliyor.
Her iki oyuncunun da yer almadığı geniş aday kadro duyurulmuş olsa da Kamerun'un turnuvada yer alacak nihai kadrosu henüz açıklanmış değil.