Vincent Aboubakar’a Samuel Eto çelmesi!

Afrika Uluslar Kupası öncesi Kamerun Milli Takımı'nda kriz büyüyor. İddialara göre Samuel Eto'o'nun milli takımdaki gol rekorunu geçecek olması düşüncesiyle Aboubakar'ı milli takım kadrosuna almadığı öne sürüldü.

Kamerun Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Marc Brys, geçtiğimiz günlerde bu krizle ilgili şunları söylemişti: ''Bu kararların Samuel Eto'o'dan geldiğini çok net biliyoruz. O, narsist bir kişiliğe sahip. Dünya çapında bir kaleciyi[Onana]bu kadar önemli bir turnuva öncesinde dışarıda bırakmak inanılmaz bir durumdur. Aynı durum Aboubakar için de geçerli. Bu, futbol kararı değil, kişisel bir meydan okumadır.''