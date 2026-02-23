Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Tedesco'nun Kasımpaşa planı hazır!
Giriş Tarihi: 23.02.2026 08:56

Fenerbahçe'de Tedesco'nun Kasımpaşa planı hazır!

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Kasımpaşa ile oynayacakları mücadele öncesinde 2 isim için kararını verdi.

Süper Lig'in tek namağlup takımı Fenerbahçe, 8 haftalık galibiyet hasretini (5M-3B) geçen hafta Karagümrük'ü 3-2 yenerek bitiren Kasımpaşa karşısında kadro kurgusunda revizyon yapacak.

Kanarya'da Marco Asensio'nun sağ kanattan, 10 numaraya çekilmesi planlanıyor. Tedesco böylece hem Kerem hem de Talisca'nın skor katkısını artırmayı hedefliyor.

LEVENT MERCAN 11'E DÖNÜYOR

En son 20 Aralık'taki Eyüp maçında 90 dakika forma giyen ancak kas kopması nedeniyle takımdan uzak kalan Levent Mercan'ın da yeniden 11'e dönmesi bekleniyor.

