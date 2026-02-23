Fenerbahçe’de Tedesco’nun Kasımpaşa planı hazır!

Kanarya'da Marco Asensio'nun sağ kanattan, 10 numaraya çekilmesi planlanıyor. Tedesco böylece hem Kerem hem de Talisca'nın skor katkısını artırmayı hedefliyor.

LEVENT MERCAN 11'E DÖNÜYOR

En son 20 Aralık'taki Eyüp maçında 90 dakika forma giyen ancak kas kopması nedeniyle takımdan uzak kalan Levent Mercan'ın da yeniden 11'e dönmesi bekleniyor.