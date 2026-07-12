İmzayı at tatile başla!

Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayan bir takım kurmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, uzun süredir peşinde olduğu Leandro Trossard transferini bitirmek üzere. Belçika'nın İspanya'ya mağlup olarak Dünya Kupası'ndan elenmesiyle birlikte siyahbeyazlılar, Trossard konusunda rahatladı. Belçika formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan 31 yaşındaki oyuncunun menajeri Dirk Hebel, 3 gündür İstanbul'da bulunuyor. Başkan Serdal Adalı'nın yürüttüğü görüşmeler olumlu sonuçlandı. Gözler, Trossard'ın vereceği son karara çevrildi.

MALİ AÇIDAN EN İYİ TEKLİFİ SİYAH-BEYAZLILAR VERDİ

Yıldız futbolcuya Beşiktaş da dahil olmak üzere Arabistan ve Avrupa'dan toplam 4 teklif bulunuyor. Arap Yarımadası'na gitmek istemeyen Trossard için Avrupa'dan en iyi öneri siyah-beyazlılara ait. Kartal, oyuncuya 7 milyon Euro yıllık maaş, 1.5 milyon Euro imza parası ve bonus önerdi. Başkan Adalı, normal şartlarda Cuma günü takımın kamp yaptığı Slovakya'ya gidecekti. Ancak söz konusu transfere son noktayı koymak için programını iptal edip İstanbul'da kaldı. Trossard'ın birkaç gün içerisinde Beşiktaş'a imza atması ve ardından tatile çıkması bekleniyor.

DÜNYA KUPASI'NDA NE YAPTI?

Trossard, Belçika'nın Dünya Kupası'nda oynadığı 6 maça da ilk 11'de başladı. Toplam 510 dakika sahada kalırken takımına 2 gol ve 2 asistlik katkı yaptı.