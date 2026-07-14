Serdal Adalı, Leandro Trossard transferini açıkladı!

Yönetiminin faizi önlediğini belirten Serdal Adalı, denetleme kurulunun bunu düzgün bir şekilde rapora yazmadığını belirtti. Leandro Trossard için geçen sezon da girişimde bulunduklarını açıklayan Adalı, "Arsenal'e 25 milyon teklif ettim geçen sene. Trossard'a da 8 milyon euro maaş teklif ettim, ama olmadı bırakmadılar. Bu kez daha az maaşa alıyoruz" dedi.

'BU SEZON TRİBÜNLERİN BİRLİK OLMASI TEK İSTEĞİM'

Bu sezon tek isteğinin tribünlerin birlik olması olduğunu dile getiren Serdal Adalı, "Taraftarın birlik olması tek isteğim. Tribün parça parça olmasın. Birçok grup var ama sadece birkaçı sosyal medyada bir şeyler yazıyor. Statta birlik olmasını istiyoruz bu sezon. Üç beş kişi var ve onların derdi belli. Taraftarımız bu camianın kalbidir, en önemli parçasıdır. Onlar beğenmedikleri zaman futbolcuyu da hocayı da bizi de eleştiriyorlar ki haklarıdır. Ben de o tribünlerden gelen bir ağabeyleri, bir başkanları olarak geçen yıla dair bir tespitte bulundum, içimi döktüm. Bu sene de taraftarımız, takımlarını daha güçlü destekleyebilsin diye kapasite artırımını da yapıyoruz. Biz bir aileyiz. Bizim aramıza kimse giremez" ifadelerini kullandı.

'ÇARŞI'NIN BUNLARLA ALAKASI YOK'

Taraftarın takıma destek vereceğinden emin olduğunu söyleyen Adalı, "Beşiktaş tribünleri her zaman çok daha iyisini yapabilecek güçtedir ve bu sene bunu gösterecektir. Takımımız geçen seneki transferlerin üzerine koyarak daha da güçleniyor. Taraftarımızın da bu takımın arkasında eskiden olduğu gibi en büyük itici güç olmasını istiyorum, bunu yapacaklarından da eminim" diye konuştu.