Ziraat Türkiye Kupası’nda 10 golle turladılar

Amasyaspor FK, Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında Çankırıgücü ile karşılaştı. Amasya ekibi maçı 10-0 kazandı. Amasyaspor'a galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Sefa Kınalı, 4. dakikada Ahmet Emin Aksakal, 6. dakikada Mehmet Bavver, 30. dakikada Mert Erol, 33. dakikada Mikail Olgun, 35 ve 39. dakikalarda Muhammet Karahan, 51. dakikada Yunus Emre Kobya, 71. dakikada Muhammed Öztürk ve 84. dakikada Hasan Çelik kaydetti.

GOL | Amasyaspor 1968 Fk 1-0 Çankırıgücü Sk

GOL | Amasyaspor 1968 Fk 2-0 Çankırıgücü Sk

GOL | Amasyaspor 1968 Fk 3-0 Çankırıgücü Sk

GOL | Amasyaspor 1968 Fk 4-0 Çankırıgücü Sk

GOL | Amasyaspor 1968 Fk 5-0 Çankırıgücü Sk

GOL | Amasyaspor 1968 Fk 6-0 Çankırıgücü Sk

GOL | Amasyaspor 1968 Fk 7-0 Çankırıgücü Sk

GOL | Amasyaspor 1968 Fk 8-0 Çankırıgücü Sk

GOL | Amasyaspor 1968 Fk 9-0 Çankırıgücü Sk

GOL | Amasyaspor 1968 Fk 10-0 Çankırıgücü Sk

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