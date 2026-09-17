Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ziraat Türkiye Kupası'nda 10 golle turladılar
Giriş Tarihi: 17.09.2026 16:34

Ziraat Türkiye Kupası'nda 10 golle turladılar

Amasyaspor FK, Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında Çankırıgücü'nü 10-0 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 10 golle turladılar
  • ABONE OL

Amasyaspor FK, Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında Çankırıgücü ile karşılaştı. Amasya ekibi maçı 10-0 kazandı. Amasyaspor'a galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Sefa Kınalı, 4. dakikada Ahmet Emin Aksakal, 6. dakikada Mehmet Bavver, 30. dakikada Mert Erol, 33. dakikada Mikail Olgun, 35 ve 39. dakikalarda Muhammet Karahan, 51. dakikada Yunus Emre Kobya, 71. dakikada Muhammed Öztürk ve 84. dakikada Hasan Çelik kaydetti.

GOL | Amasyaspor 1968 Fk 1-0 Çankırıgücü Sk

GOL | Amasyaspor 1968 Fk 2-0 Çankırıgücü Sk

GOL | Amasyaspor 1968 Fk 3-0 Çankırıgücü Sk

GOL | Amasyaspor 1968 Fk 4-0 Çankırıgücü Sk

GOL | Amasyaspor 1968 Fk 5-0 Çankırıgücü Sk

GOL | Amasyaspor 1968 Fk 6-0 Çankırıgücü Sk

GOL | Amasyaspor 1968 Fk 7-0 Çankırıgücü Sk

GOL | Amasyaspor 1968 Fk 8-0 Çankırıgücü Sk

GOL | Amasyaspor 1968 Fk 9-0 Çankırıgücü Sk

GOL | Amasyaspor 1968 Fk 10-0 Çankırıgücü Sk

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Ziraat Türkiye Kupası'nda 10 golle turladılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA