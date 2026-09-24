Norveç, 5 gollü maçta Danimarka’ya takılmadı! (Maç özeti)

Norveç, UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 4'ün 1. haftasında Danimarka ile kozlarını paylaştı.
Karşılaşma Ullevaal Stadyumu'nda oynandı.
Norveç, Danimarka karşısında sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.
Norveç'in gollerini 14. dakikada Oscar Bobb ile 18 ve 74. dakikalarda Erling Haaland kaydetti. Danimarka'da fileleri 25. dakikada Mikkel Damsgaard ile 60. dakikada Rasmus Höjlund havalandırdı.
Norveç'te David Moller Wolfe, 90+3. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu sonucun ardından Norveç grup aşamasına 3 puanla başladı. Danimarka ise ilk haftayı puansız kapattı.
Norveç ile Danimarka arasındaki kritik maç A2 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlandı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
GOL İZLE | Norveç 1-0 Danimarka (Oscar Bobb)
GOL İZLE | Norveç 2-0 Danimarka (Erling Haaland)
GOL İZLE | Norveç 2-1 Danimarka (Mikkel Damsgaard)
GOL İZLE | Norveç 2-2 Danimarka (Rasmus Höjlund)
GOL İZLE | Norveç 3-2 Danimarka (Erling Haaland)