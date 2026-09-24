Norveç, 5 gollü maçta Danimarka’ya takılmadı! (Maç özeti)

Norveç, UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 4'ün 1. haftasında Danimarka ile kozlarını paylaştı.

Karşılaşma Ullevaal Stadyumu'nda oynandı.

Norveç, Danimarka karşısında sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Norveç'in gollerini 14. dakikada Oscar Bobb ile 18 ve 74. dakikalarda Erling Haaland kaydetti. Danimarka'da fileleri 25. dakikada Mikkel Damsgaard ile 60. dakikada Rasmus Höjlund havalandırdı.