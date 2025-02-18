46 pozisyon için TFF’ye çıkarma

GALATASARAY bugün TFF'ye çıkarma yapacak. Sarı-kırmızılı kulübün genel sekreteri Eray Yazgan ve bir grup yönetici, Riva'ya gidecek. G.Saray-Adana Demirspor maçında Mertens lehine verilen penaltı pozisyonunda hakemin monitörde incelememesine rağmen VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından 13 Şubat'ta Cimbom bir bildiri yayınlamış, bu sezon ligdeki 46 pozisyonun VAR kayıtlarının paylaşılmasını talep etmişti. Galatasaray, bu pozisyonlarla ilgili hazırladıkları dosyayı TFF'ye verecek ve kayıtların açıklanması için resmi başvuru yapacak. Öte yandan sarı-kırmızılı kulübün şubat ayı Divan Kurulu bugün gerçekleştirilecek. Başkan Dursun Özbek, Florya Projesi ve Bankalar Birliği anlaşması hakkında kulüp üyelerini bilgilendirecek.