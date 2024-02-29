Galatasaray'da önceki gün düzenlenen sponsorluk töreninde "7 düvele karşı savaşıyoruz" diyen Başkan Dursun Özbek, dün de Divan Kurulu'nda benzer açıklamalarda bulundu. Çok önemli bir dönemden geçtiklerini ifade eden Başkan Özbek, "Galatasaray'a karşı açılan 7, 8, 9 cephe var. Bu cephede arkadaşlarımla beraber büyük mücadele veriyoruz.Onun için özellikle bu dönemde birlik ve beraberliğimizin, sırt sırta olmamızın büyük önemi var" dedi.Bir üyenin mevcut mali tabloda Bankalar Birliği'nden çıkamayacakları yönündeki sözlerine de yanıt veren Başkan, "Faiz Galatasaray'ın kanayan yarası. İlk günden beri bu sarmaldan çıkmamız gerektiğini söyledik.Toplantılarımızı takip ediyorlar. Bir konuda yorum yapıyorsanız, bilerek yorum yapın" ifadelerini kullandı.