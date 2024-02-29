Galatasaray'da önceki gün düzenlenen sponsorluk töreninde "7 düvele karşı savaşıyoruz" diyen Başkan Dursun Özbek, dün de Divan Kurulu'nda benzer açıklamalarda bulundu. Çok önemli bir dönemden geçtiklerini ifade eden Başkan Özbek, "Galatasaray'a karşı açılan 7, 8, 9 cephe var. Bu cephede arkadaşlarımla beraber büyük mücadele veriyoruz. Galatasaray'ın hem sportif hem finansal olarak başarılı yürüyüşüne çelme takmak isteyen bir sürü mihraklar var. Her fırsatta bunu her şekilde kullanıyorlar.
Onun için özellikle bu dönemde birlik ve beraberliğimizin, sırt sırta olmamızın büyük önemi var" dedi.
RAKİP BAŞKANLAR BİLE BİLİYOR
Bir üyenin mevcut mali tabloda Bankalar Birliği'nden çıkamayacakları yönündeki sözlerine de yanıt veren Başkan, "Faiz Galatasaray'ın kanayan yarası. İlk günden beri bu sarmaldan çıkmamız gerektiğini söyledik. Nasıl yapacağımızı da söyledik. Şimdi kürsüden çıkıp 'Bu tablo ile bu borç ödenmez' deniyor. Bu faizden nasıl çıkacağımızı rakip takım başkanları bile biliyor.
Toplantılarımızı takip ediyorlar. Bir konuda yorum yapıyorsanız, bilerek yorum yapın" ifadelerini kullandı.