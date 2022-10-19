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Giriş Tarihi: 19.10.2022

9 pozisyon ve Murat Ilgaz!

MEHMET ÖZCAN
9 pozisyon ve Murat Ilgaz!

Sarı-kırmızılılar, Riva’ya giderek hatalı gördükleri 9 pozisyonu tek tek TFF Başkanı Büyükekşi’nin önüne koydu. MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz ise hedefteki isimdi

Süper Lig'de 10 hafta geride kalırken, Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) tarafından henüz Galatasaray lehine karar çıkmadı. Puan kaybettiği Giresunspor, Trabzonspor ve Kayserispor maçlarında net penaltılar bekleyen sarı-kırmızılı kulüp, önce bir gece yarısı bildirisi yaptı, ardından da Başkan Dursun Özbek ile Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, TFF'ye gitti.

FENERBAHÇE'YE YAKIN GÖRÜYORLAR
Başkan Dursun Özbek ile Timur, Riva'da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşürken, zirvede eski G.Saraylı yönetici, TFF Başkan Vekili Yusuf Günay da yer aldı. G.Saraylı idareciler, oynadıkları 9 maçta aleyhlerine çıkan 9 hakem kararını özel dosya olarak sundu. Atamalarda etkin olan MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz'ın hakemleri yönlendirdiğine inanan sarı-kırmızılılar, F.Bahçe'ye yakın olduğunu düşündükleri ismin pozisyonu konusundaki rahatsızlığı da Büyükekşi'ye iletti.



A.GÜCÜ MAÇI KIZDIRDI
Özbek'in TFF Başkanı Büyükekşi ile yaptığı görüşmede, A.Gücü-F.Bahçe maçındaki Kanarya'nın lehine olduğuna inandığı hakem hatalarının da büyük payı oldu. Dursun Özbek, "Sayın başkan, bize yönelik art niyet arıyoruz. Son maçta daha ilk dakikada penaltımız verilmiyor! Orta hakem vermiyor, VAR ise çağırmıyor. Biz artık kasıt arıyoruz" derken Büyükekşi ise "Daha dikkatli olunacağının sözünü veriyorum" ifadesini kullandı.

G.Saray taraftarı da üst üste hakem hataları yapıldığı gerekçesi ile sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. İlk 10 haftada yaşanan hatalarda sarı-kırmızılı futbolseverler kasıt ararken, Merkez Hakem Kurulu ve federasyona yönelik eleştiriler de yapıldı.

İŞTE EN ÇOK TEPKİ ÇEKEN 3 HATA

2. HAFTA
GALATASARAY-GİRESUNSPOR: 0-1
14. dakikada Emre Akbaba'ya rakibi Traore ceza sahası içinde kural dışı müdahalede bulundu. Otoriteler penaltı çalınması gerektiği konusunda birleşti. Giresun ikinci yarıda bulduğu golle maçı 1-0 kazandı.

4. HAFTA
TRABZONSPOR-GALATASARAY: 0-0
3. dakikada Seferovic'in şutu ceza sahası içinde rakibi Larsen'in elinden döndü. Hakem, topun Torreira'yı çarptığını düşünerek pozisyonu devam ettirdi, VAR çağırmadı.

10. HAFTA KAYSERİSPOR-GALATASARAY: 2-1
Henüz 1. dakikada İcardi'nin şutu Hosseini'nin eline çarpıp yön değiştirdi ancak VAR müdahale etmedi. Maça 1-0 önde başlama fırsatını kaybeden Galatasaray sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

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9 pozisyon ve Murat Ilgaz!
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