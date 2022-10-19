9 pozisyon ve Murat Ilgaz!

Süper Lig'de 10 hafta geride kalırken, Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) tarafından henüz Galatasaray lehine karar çıkmadı.sarı-kırmızılı kulüp, önce bir gece yarısı bildirisi yaptı, ardından da Başkan Dursun Özbek ile Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, TFF'ye gitti.Başkan Dursun Özbek ile Timur, Riva'da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşürken, zirvede eski G.Saraylı yönetici, TFF Başkan Vekili Yusuf Günay da yer aldı. G.Saraylı idareciler, oynadıkları 9 maçta aleyhlerine çıkan 9 hakem kararını özel dosya olarak sundu.ismin pozisyonu konusundaki rahatsızlığı da Büyükekşi'ye iletti.Özbek'in TFF Başkanı Büyükekşi ile yaptığı görüşmede, A.Gücü-F.Bahçe maçındaki Kanarya'nın lehine olduğuna inandığı hakem hatalarının da büyük payı oldu. Dursun Özbek, "Sayın başkan, bize yönelik art niyet arıyoruz. Son maçta daha ilk dakikada penaltımız verilmiyor!Biz artık kasıt arıyoruz" derken Büyükekşi ise "Daha dikkatli olunacağının sözünü veriyorum" ifadesini kullandı.G.Saray taraftarı da üst üste hakem hataları yapıldığı gerekçesi ile sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. İlk 10 haftada yaşanan hatalarda sarı-kırmızılı futbolseverler kasıt ararken, Merkez Hakem Kurulu ve federasyona yönelik eleştiriler de yapıldı.GALATASARAY-GİRESUNSPOR: 0-114. dakikada Emre Akbaba'ya rakibi Traore ceza sahası içinde kural dışı müdahalede bulundu.Giresun ikinci yarıda bulduğu golle maçı 1-0 kazandı.TRABZONSPOR-GALATASARAY: 0-03. dakikada Seferovic'in şutu ceza sahası içinde rakibi Larsen'in elinden döndü.Henüz 1. dakikada İcardi'nin şutu Hosseini'nin eline çarpıp yön değiştirdi ancak VAR müdahale etmedi.sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.