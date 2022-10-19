9 pozisyon ve Murat Ilgaz!

Sarı-kırmızılılar, Riva’ya giderek hatalı gördükleri 9 pozisyonu tek tek TFF Başkanı Büyükekşi’nin önüne koydu. MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz ise hedefteki isimdi
Süper Lig'de 10 hafta geride kalırken, Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) tarafından henüz Galatasaray lehine karar çıkmadı. Puan kaybettiğiGiresunspor, Trabzonsporve Kayserispor maçlarındanet penaltılarbekleyen sarı-kırmızılı kulüp, önce bir gece yarısı bildirisi yaptı, ardından da Başkan Dursun Özbek ile Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, TFF'ye gitti.
FENERBAHÇE'YE YAKIN GÖRÜYORLAR
Başkan Dursun Özbek ile Timur, Riva'da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşürken, zirvede eski G.Saraylı yönetici, TFF Başkan Vekili Yusuf Günay da yer aldı. G.Saraylı idareciler, oynadıkları 9 maçta aleyhlerine çıkan 9 hakem kararını özel dosya olarak sundu. Atamalardaetkin olan MHKBaşkan Vekili Murat Ilgaz'ınhakemleri yönlendirdiğineinanan sarı-kırmızılılar,F.Bahçe'ye yakınolduğunu düşündükleri ismin pozisyonu konusundaki rahatsızlığı da Büyükekşi'ye iletti.
A.GÜCÜ MAÇI KIZDIRDI
Özbek'in TFF Başkanı Büyükekşi ile yaptığı görüşmede, A.Gücü-F.Bahçe maçındaki Kanarya'nın lehine olduğuna inandığı hakem hatalarının da büyük payı oldu. Dursun Özbek, "Sayın başkan, bize yönelik art niyet arıyoruz. Son maçta daha ilk dakikada penaltımız verilmiyor! Orta hakem vermiyor, VARise çağırmıyor. Biz artık kasıt arıyoruz" derken Büyükekşi ise "Daha dikkatli olunacağının sözünü veriyorum" ifadesini kullandı.
G.Saray taraftarı da üst üste hakem hataları yapıldığı gerekçesi ile sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. İlk 10 haftada yaşanan hatalarda sarı-kırmızılı futbolseverler kasıt ararken, Merkez Hakem Kurulu ve federasyona yönelik eleştiriler de yapıldı.
İŞTE EN ÇOK TEPKİ ÇEKEN 3 HATA
2. HAFTA
GALATASARAY-GİRESUNSPOR: 0-1
14. dakikada Emre Akbaba'ya rakibi Traore ceza sahası içinde kural dışı müdahalede bulundu. Otoritelerpenaltı çalınması gerektiği konusundabirleşti. Giresun ikinci yarıda bulduğu golle maçı 1-0 kazandı.
4. HAFTA
TRABZONSPOR-GALATASARAY: 0-0
3. dakikada Seferovic'in şutu ceza sahası içinde rakibi Larsen'in elinden döndü. Hakem,topun Torreira'yı çarptığını düşünerekpozisyonu devam ettirdi,VAR çağırmadı.
10. HAFTA KAYSERİSPOR-GALATASARAY: 2-1
Henüz 1. dakikada İcardi'nin şutu Hosseini'nin eline çarpıp yön değiştirdi ancak VAR müdahale etmedi. Maça 1-0 önde başlamafırsatını kaybeden Galatasaray sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.