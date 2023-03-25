Ada bileti 15 milyon €

Sezon başında kadro dışı bırakılan Sacha Boey, Süper Lig'in ilk haftasında bulduğu forma şansını iyi kullandı ve takımın bankosu oldu. Cezası dışında maç kaçırmayan Boey, sergilediği performansla takdir topladı. 2000 doğumlu sağ bek,Nelsson ve Yunus'a zam yapan yönetim,Almanya ve Fransa'dan talipleri olan Boey, geleceği ile ilgili kararı sezon sonuna bıraktı.22 yaşındaki oyuncuya 15 milyon Euro değer biçiliyor.Bu sezon gösterdiği performans ile birlikte büyük bir çıkışa imza atan Boey, 11 milyon Euro'luk piyasa değerine ulaştı. Oyuncunun 30 Haziran 2025'e kadar kontratı bulunsa da yönetim, ücretini iyileştirip mukavele yılını uzatmak istiyor.GALATASARAY, Sacha Boey'in ayrılma ihtimaline karşılık önlemlerini şimdiden almaya başladı. Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda İtalya Ligi ekiplerinden Torino'nun sağ beki Ola Aina'yı takibe aldı. Nijerya ve İtalya vatandaşlığı bulunan 26 yaşındaki oyuncunun, sezon sonu sözleşmesi bitiyor.