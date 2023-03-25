Ada bileti 15 milyon €

22 yaşındaki sağ bek, şampiyonluk kupasını kaldırıp ardından da Premier Lig’e gitmek istiyor. G.Saray yönetimi, kontrat uzatma teklifini sezon sonuna erteleyen Boey için 15 milyon Euro talep ediyor
Sezon başında kadro dışı bırakılan Sacha Boey, Süper Lig'in ilk haftasında bulduğu forma şansını iyi kullandı ve takımın bankosu oldu. Cezası dışında maç kaçırmayan Boey, sergilediği performansla takdir topladı. 2000 doğumlu sağ bek, 480bin Euro garanti ücretleideal 11'in en az kazananoyuncuları arasında yeralıyor. Nelsson ve Yunus'a zam yapan yönetim, sezon içinde 800-900bin Euro arasında bir ücretle Boey'in sözleşmesiniuzatmak istedi ancak sonuç alamadı.
ALMANYA-FRANSA DA SIRADA
Almanya ve Fransa'dan talipleri olan Boey, geleceği ile ilgili kararı sezon sonuna bıraktı. Şampiyonluğa konsantre olan Fransızsağ bek, Premier Lig hayali kuruyor.Fransa Milli Takımı'nı düşünerek Kamerun'ubekleten Sacha Boey için sezonsonunda Avrupa'da kulüpler Galatasaray'ınkapısını çalacak. 22 yaşındaki oyuncuya 15 milyon Euro değer biçiliyor.
2 YIL DAHA KONTRATI VAR
Bu sezon gösterdiği performans ile birlikte büyük bir çıkışa imza atan Boey, 11 milyon Euro'luk piyasa değerine ulaştı. Oyuncunun 30 Haziran 2025'e kadar kontratı bulunsa da yönetim, ücretini iyileştirip mukavele yılını uzatmak istiyor.
ALTERNATİFİ İTALYA'DAN
GALATASARAY, Sacha Boey'in ayrılma ihtimaline karşılık önlemlerini şimdiden almaya başladı. Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda İtalya Ligi ekiplerinden Torino'nun sağ beki Ola Aina'yı takibe aldı. Nijerya ve İtalya vatandaşlığı bulunan 26 yaşındaki oyuncunun, sezon sonu sözleşmesi bitiyor.