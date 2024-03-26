Almanlardan Köhn’e övgü: Yüksek paralara gider!

DEVRE arasında Almanya Bundesliga 2. Ligi ekibi Hannover 96'dan Galatasaray'a transfer olan Derrick Köhn, gösterdiği performansla kısa sürede ilgileri üzerine topladı. Bild'e konuşan Hannover 96 Sportif Direktörü Marcus Mann,dedi. Aslan, 25 yaşındaki sağ beki 3 milyon 350 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.