Arda Güler’e yazık oldu

UEFA Uluslar B Ligi 4 Grup'taki son maçında deplasmanda Karadağ'a 3-1 yenilen A Milli Futbol Takımı, A Ligi'ne yükselme şansını değerlendiremedi. İtalya'dan Almanya'ya birçok uluslararası medya, Ay-Yıldızlı ekibimizin 1 puanın yettiği durumda büyük bir fırsatı kaçırdığını manşetlere taşıdı. İşte detaylar:"Arda Güler'in Türkiyesi, beraberliğin bile yettiği Karadağ'da gafil avlandı ve A Ligi'ne yükselemedi. Real Madridli oyuncunun performansı yetmedi.""Prosinecki'nin takımına Krstovic'in hat-trick'iyle 3-1 mağlup oldular. Balkan topraklarında gemi kazasına yakalandılar. Maçtan önce C Ligi'ne düşmüş Karadağ'a karşı hayal kırıklığı yarattılar.""Nikola Krstovic'in hat-trick'i Kenan Yıldız'ın beraberlik golünü gölgede bıraktı. Türklerin çöküşü, İzlanda'yı yok eden Galler için terfi yolunu açtı.""1 puan Türkiye'nin doğrudan A Ligi'ne yükselmesi için yeterli olacaktı. Ancak Karadağ'a karşı alınan 3-1'lik mağlubiyet ve Galler'in paralel maçtaki galibiyeti nedeniyle, şimdi mart ayındaki play-off'lar yoluyla bir sapma yapmak zorunda kalacaklar."