Asgari ücretli şampiyon!

16 yaşında girdiği Başakşehir seçmelerinde 'kazandın' haberi geldiğinde hayatının değiştiğini düşünmüştü. Akşam yatağına yattığında Abdullah Avcı yönetimindeki takımı ile önce Süper Lig ardından da Avrupa'da şampiyonluk hayalleri kurmaya başlamıştı. Ancak hayatın bu kadar kolay olmadığını zor yollardan öğrendi…Tarihi ileri saralım…Başakşehir'denBodrumspor'a kiralıkgiden ve ardından 3. Lig'deşampiyonluk yaşayıp asgari ücretle5 yıllık imza atması istenenfutbolcu takımdaki zorbalıklarada karşı gelince kadro dışı bırakıldı.Futbolu bırakmak istediğindeaile meclisikararı verince babasınınşoförlüğünde her gün sabah5.00'te Kocaeli-İstanbul yolculuğunabaşladı.Zor günler, sözleşmesi bitene kadardı… Bundan sonra futbol konuşacaktı. Önce Karacabey, ardından 24 Erzincan… İş futbola düşünce gereğini yapıp hayallerindeki Süper Lig için beklemeye koyuldu.2020-21'de takıma ısındı,diyenlerinsesini kıstı. 13. bitirilensezonunda 52maçta 22 gole katkı yaparkenmaç sırasında takım arkadaşıMarcao'dan yediği yumruk,tüm G.Saraylıların acısı oldu.Düştüğünde morali bozuldu, ıslıklargeldikçe tribünle gerildi,moralini daha da bozmak için zamanzaman kendiyle bile savaştı.Ama sonunda vedasını Aslantepe'dealkışlarla yaptı.Burak Yılmaz'ın ardından milli takımda hat-trick yapan ikinci oyuncu olan Kerem Aktürkoğlu, Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda bir kez daha coştu, kariyerinin ikinci üç gollü zaferine imza attı. Kerem'in şimdiye kadarki 4 hat-trick'inin ikisi bu statta kaydedilmişti. 17 Nisan 2021'de Galatasaray formasıyla ilk 'hat-trick'ini Göztepe'ye karşı yapmıştı.maçında sahanın yıldızı, Kerem Aktürkoğlu oldu. Kerem, sadece hat-trick yaparak göz kamaştırmadı, çalışkanlığı, mücadele gücü, koşu kalitesi ve savunmaya yaptığı yardımla da alkışı hak etti. Kerem, sprinter bir oyuncu.Kerem'in çalışkanlığına, iş ahlakına herkesin bir saygısı var. Maç sonunda G.Saray'daki ayrılıkla ilgili soruya cevap verirken gözleri dolu dolu oldu. Duygusal bir yapısı var. Ama bu özelliği G.Saray'da oynarken Kerem'e sıkıntıları da getirdi. Taraftarın tepkilerine karşılık verdi, soyunma odasında zaman zaman diklenmeler yaptı.Her şampiyonluk sonrası da ayrılık sinyalleri verdi. Kerem, maalesef ruhsal olarak da futbol olarak da kendini bir istikrara oturtamadı. Bugün 3 gol atan Kerem'i nasıl göklere çıkarıyorsak G.Saray'da haftalarca da gol atamadığı oldu. Eğer Kerem, İzlanda'ya karşı oynadığı oyunu G.Saray'daki yıllarında bir istikrara kavuştursaydı çok daha pahalı bir ücrete transfer olurdu. Benfica da G.Saray gibi Portekiz'in en büyük kulüplerinden biri. Benfica'nın oyun tarzına da uyum sağlayacaktır.Yani Kerem bence bu sıkıntıları aşmak için kendine bir mentör almalı. G.Saray yönetimi, inanıyorum Kerem'i sattıkları için sıkıntı yaşayacaktır. Ama perdenin öbür tarafında Kerem'in Avrupa'ya gitme konusundaki ısrarlarını da unutmayalım. Çünkü Spartak Moskova, Benfica'nın şartlarından daha iyi şartlar sunmuştu. Kerem'in gidişinden sadece yönetimi sorumlu tutmak adaletli olmaz. Allah yolunu açık etsin.G.Saray ile ilgili yazdığım kritiklerde, yeri geldikçe vurgulamıştım;diye. İzlanda karşısındaki Kerem, bana göre bugüne kadar 90 dakikanın geneline baktığımızda futbol hayatının en iyi oyununu oynadı. Yalnız hattrick yaptı diye değil! Fizik olarak hiç düşmedi, defansa yardım etti, sürekli araştırdı.Önemli olan öncelikle saha içi düzeni ve organizasyon. Hiçbir takım, kesinlikle bir yıldız futbolcuya endeksli olamaz. Tabii ki Kerem'in önceki günkü performansında kafasının rahatlamış olması, yeni bir ufka yelken açmasının rolü var. Ama milli takımımızın çok başarılı futbolu takım olarak sahaya herkesin olumlu performansı ile koyması Kerem'in yaratıcı özelliklerini de üst düzeye çıkaran ayrı bir örnektir. G.Saray'ın Kerem'i kaybetmesi kayıptır.sezon Kerem'in 11 başlayıp üretemediği her maçtadiyenler, Zaha oynadığında da verim alınmadığında futbol sahasında Barış Alper'e sarılmış, Kerem de günah keçisi olmuştu. Yüksek fiyatlı kombineleri alan taraftar değil Galatasaray seyircisiistiyor, alamadığında da kaptanını yuhalıyordu. O günlerde gollerde sevinmeyip tavır alan İcardi dışında kimse sesini çıkarmadı Florya'da. Ailesinin de her ipe sapa gelmez eleştiriyi izleyip aktardığı Kerem'in rövanşı ya attığı gollerden sonraki gönül koymaları ya da sezon sonunda "Gideceğim" sinyaliydi. Yıllar önce Arda Turan'da ne olduysa Kerem'de de öyle oldu. İcardi'nin ilk sezonundaki büyük uyumu sonrasında Zaha transferine evet diyen Okan Buruk, 1.5 ay önce de 'Elimde çok kanat var' diyordu. Menajer değişikliğiyle Kerem'in valiz topladığı ortadaydı ve satılanlardanKerem taraftar önünde itibarsızlaştırıldı, kaptanlığı alındı ve Moskova'ya sürgüne yollanmak istedi. Kaptanından kazandığı 12 milyonun yarısını Sergio'ya hediye eden bir futbol aklı var G.Saray'ın. G.Saray Lisesi'nden mezun, üniversite çağındakilere liseli ağabeylerinin turizm şirketlerinde harçlıklarını çıkarmaları için rehberlik, transfer elemanlığı yaptırılıyordu geçmişte. İşler büyüdü, futbol direktörü yapıyorlar.Benfica'da Allah yolunu açık etsin.