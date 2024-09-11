Asgari ücretli şampiyon!

16 yaşında girdiği Başakşehir seçmelerinde 'kazandın' haberi geldiğinde hayatının değiştiğini düşünmüştü. Akşam yatağına yattığında Abdullah Avcı yönetimindeki takımı ile önce Süper Lig ardından da Avrupa'da şampiyonluk hayalleri kurmaya başlamıştı. Ancak hayatın bu kadar kolay olmadığını zor yollardan öğrendi… Başakşehir genç takımına asgari ücret karşılığında imza atıp A takımla idmanlara çıkmaya başladığında akran zorbalığı yerine 'ağabey mobbingi' ile karşılaşınca aklındaki tek şey futbol olmaktan çıktı…
BABA NASİHATİ: SAKIN BIRAKMA
Tarihi ileri saralım… Önceki gece İzlanda ağlarına 3 gol atan, G.Saray tarihinin en pahalı ikinci yerli oyuncu satışı olarak kayıtlara geçen Kerem Aktürkoğlu'ndan bahsediyoruz.
Başakşehir'den
Bodrumspor'a kiralık
giden ve ardından 3. Lig'de
şampiyonluk yaşayıp asgari ücretle
5 yıllık imza atması istenen
futbolcu takımdaki zorbalıklara
da karşı gelince kadro dışı bırakıldı.
Futbolu bırakmak istediğinde
aile meclisi "Devam, biz arkandayız"
kararı verince babasının
şoförlüğünde her gün sabah
5.00'te Kocaeli-İstanbul yolculuğuna
başladı.
2020'DE KAPIYI FATİH TERİM ÇALDI
Zor günler, sözleşmesi bitene kadardı… Bundan sonra futbol konuşacaktı. Önce Karacabey, ardından 24 Erzincan… İş futbola düşünce gereğini yapıp hayallerindeki Süper Lig için beklemeye koyuldu. Ağustos 2020'de telefondaki isim Fatih Terim, imza atılacak kağıttaki antetteki logo G.Saray'dı.
O YUMRUK HERKESİN CANINI YAKTI
2020-21'de takıma ısındı, "3. Lig'den oyuncu mu alınır?"
diyenlerin
sesini kıstı. 13. bitirilen 'kâbus'
sezonunda 52
maçta 22 gole katkı yaparken
maç sırasında takım arkadaşı
Marcao'dan yediği yumruk,
tüm G.Saraylıların acısı oldu.
Düştüğünde morali bozuldu, ıslıklar
geldikçe tribünle gerildi,
moralini daha da bozmak için zaman
zaman kendiyle bile savaştı.
Ama sonunda vedasını Aslantepe'de
alkışlarla yaptı. Avrupa hayali için yüklü kontratları reddedip Benfica'nın yolunu tuttu… Hikâye burada bitti mi elbette buna Kerem karar verecek!
İZMIR'DE TARİH TEKERRÜR ETTİ
Burak Yılmaz'ın ardından milli takımda hat-trick yapan ikinci oyuncu olan Kerem Aktürkoğlu, Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda bir kez daha coştu, kariyerinin ikinci üç gollü zaferine imza attı. Kerem'in şimdiye kadarki 4 hat-trick'inin ikisi bu statta kaydedilmişti. 17 Nisan 2021'de Galatasaray formasıyla ilk 'hat-trick'ini Göztepe'ye karşı yapmıştı.
SORU: KEREM BÜYÜK BİR PATLAMA YAPTI, YORUMUNUZ NEDİR? G.SARAY PİŞMAN OLMUŞ MUDUR?
LEVENT TÜZEMEN
Benfica'da da tepki olabilir
İzlanda
maçında sahanın yıldızı, Kerem Aktürkoğlu oldu. Kerem, sadece hat-trick yaparak göz kamaştırmadı, çalışkanlığı, mücadele gücü, koşu kalitesi ve savunmaya yaptığı yardımla da alkışı hak etti. Kerem, sprinter bir oyuncu. Özellikle frikik atışlarında isabeti tutturmak için antrenmanlarda özel çalışmalar yaptığını biliyorum.
Kerem'in çalışkanlığına, iş ahlakına herkesin bir saygısı var. Maç sonunda G.Saray'daki ayrılıkla ilgili soruya cevap verirken gözleri dolu dolu oldu. Duygusal bir yapısı var. Ama bu özelliği G.Saray'da oynarken Kerem'e sıkıntıları da getirdi. Taraftarın tepkilerine karşılık verdi, soyunma odasında zaman zaman diklenmeler yaptı. Saha içinde Marcao ile yaşadığı üzücü olaydan sonra hep ön planda oldu.
Her şampiyonluk sonrası da ayrılık sinyalleri verdi. Kerem, maalesef ruhsal olarak da futbol olarak da kendini bir istikrara oturtamadı. Bugün 3 gol atan Kerem'i nasıl göklere çıkarıyorsak G.Saray'da haftalarca da gol atamadığı oldu. Eğer Kerem, İzlanda'ya karşı oynadığı oyunu G.Saray'daki yıllarında bir istikrara kavuştursaydı çok daha pahalı bir ücrete transfer olurdu. Benfica da G.Saray gibi Portekiz'in en büyük kulüplerinden biri. Benfica'nın oyun tarzına da uyum sağlayacaktır. Ancak bu üç gol Kerem için dilerim itici güç olur, eğer Lizbon'da gol atma krizine girerse Benfica taraftarından da tepki görebilir.
Yani Kerem bence bu sıkıntıları aşmak için kendine bir mentör almalı. G.Saray yönetimi, inanıyorum Kerem'i sattıkları için sıkıntı yaşayacaktır. Ama perdenin öbür tarafında Kerem'in Avrupa'ya gitme konusundaki ısrarlarını da unutmayalım. Çünkü Spartak Moskova, Benfica'nın şartlarından daha iyi şartlar sunmuştu. Kerem'in gidişinden sadece yönetimi sorumlu tutmak adaletli olmaz. Allah yolunu açık etsin.
ÖMER ÜRÜNDÜL
Büyük bir kayıptır
Ben
G.Saray ile ilgili yazdığım kritiklerde, yeri geldikçe vurgulamıştım; "Kerem Aktürkoğlu önemli bir kanat forveti ve G.Saray'ın çok önemli bir hücum gücü"
diye. İzlanda karşısındaki Kerem, bana göre bugüne kadar 90 dakikanın geneline baktığımızda futbol hayatının en iyi oyununu oynadı. Yalnız hattrick yaptı diye değil! Fizik olarak hiç düşmedi, defansa yardım etti, sürekli araştırdı. İzlanda maçı yine zaman zaman gündeme getirdiğim bir genel görüşümü de ortaya koydu; futbol bir takım oyunu.
Önemli olan öncelikle saha içi düzeni ve organizasyon. Hiçbir takım, kesinlikle bir yıldız futbolcuya endeksli olamaz. Tabii ki Kerem'in önceki günkü performansında kafasının rahatlamış olması, yeni bir ufka yelken açmasının rolü var. Ama milli takımımızın çok başarılı futbolu takım olarak sahaya herkesin olumlu performansı ile koyması Kerem'in yaratıcı özelliklerini de üst düzeye çıkaran ayrı bir örnektir. G.Saray'ın Kerem'i kaybetmesi kayıptır.
BÜLENT TİMURLENK
Kan kokusu alanlar...
Geçen
sezon Kerem'in 11 başlayıp üretemediği her maçta "Zaha oynasaydı"
diyenler, Zaha oynadığında da verim alınmadığında futbol sahasında Barış Alper'e sarılmış, Kerem de günah keçisi olmuştu. Yüksek fiyatlı kombineleri alan taraftar değil Galatasaray seyircisi "iyi hizmet"
istiyor, alamadığında da kaptanını yuhalıyordu. O günlerde gollerde sevinmeyip tavır alan İcardi dışında kimse sesini çıkarmadı Florya'da. Ailesinin de her ipe sapa gelmez eleştiriyi izleyip aktardığı Kerem'in rövanşı ya attığı gollerden sonraki gönül koymaları ya da sezon sonunda "Gideceğim" sinyaliydi. Yıllar önce Arda Turan'da ne olduysa Kerem'de de öyle oldu. İcardi'nin ilk sezonundaki büyük uyumu sonrasında Zaha transferine evet diyen Okan Buruk, 1.5 ay önce de 'Elimde çok kanat var' diyordu. Menajer değişikliğiyle Kerem'in valiz topladığı ortadaydı ve satılanlardan gelen sıcak paraları hiç etmekle meşhur Cenk Ergün kan kokusunu aldı.
Kerem taraftar önünde itibarsızlaştırıldı, kaptanlığı alındı ve Moskova'ya sürgüne yollanmak istedi. Kaptanından kazandığı 12 milyonun yarısını Sergio'ya hediye eden bir futbol aklı var G.Saray'ın. G.Saray Lisesi'nden mezun, üniversite çağındakilere liseli ağabeylerinin turizm şirketlerinde harçlıklarını çıkarmaları için rehberlik, transfer elemanlığı yaptırılıyordu geçmişte. İşler büyüdü, futbol direktörü yapıyorlar. Sneijder hep sustu, Sabri yıllar sonra konuştuğunda çok geçti; umarım Kerem, ayrılığına sebep olanları çıkar anlatır.
Benfica'da Allah yolunu açık etsin.