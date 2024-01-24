Aslan’a büyük şok!

Galatasaray'a bu sezon savunmanın bel kemiği olan Abdülkerim Bardakcı'dan kötü haber geldi. Sarıkırmızılıların Trabzonspor maçında sakatlık yaşayan vemilli stoperin sakatlığı açıklandı. 29 yaşındaki futbolcunun MR'ında, adale grubunda 2. derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edildiği duyuruldu. Tecrübeli oyuncunun 6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Bu sezon Süper Lig, Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi eleme ve gruplarında Abdülkerim toplam 32 maçta forma giyerken 5 de gol attı.Yıldız isim, sarı kart cezalısı olduğu için yarın oynanacak İstanbulspor mücadelesinde ter dökemeyecekti. Sakatlığının ardından da birçok maçta daha takımını yalnız bırakacak.Trabzonspor müsabakasında da Abdülkerim çıkmış, Sanchez oyuna girmişti.ulüpler Birliği Vakfı'ndan Süper Lig yayın ihalesiyle ilgili flaş bir hamle geldi. Kulüpler Birliği, 'İktisadi İşletme' vasfını da kullanarakBu dosyanın alınma sebebinin ise ihalenin gerçek değerinin altında satılmasına engel olmak ve kulüpleri korumak olduğu bildirildi. Masadaki seçenekler arasında,kaydedildi.