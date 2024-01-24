Aslan’a büyük şok!

29 yaşındaki futbolcunun adale grubunda 2. derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edildi. 6 hafta sahalardan uzak kalacak Abdülkerim Bardakcı, 10 karşılaşmada takımını yalnız bırakacak
Galatasaray'a bu sezon savunmanın bel kemiği olan Abdülkerim Bardakcı'dan kötü haber geldi. Sarıkırmızılıların Trabzonspor maçında sakatlık yaşayan ve ilk yarının son dakikalarındaoyuna devam edemeyen milli stoperin sakatlığı açıklandı. 29 yaşındaki futbolcunun MR'ında, adale grubunda 2. derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edildiği duyuruldu. Tecrübeli oyuncunun 6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Bu sezon Süper Lig, Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi eleme ve gruplarında Abdülkerim toplam 32 maçta forma giyerken 5 de gol attı.
NELSSON-SANCHEZ TANDEMİ
Yıldız isim, sarı kart cezalısı olduğu için yarın oynanacak İstanbulspor mücadelesinde ter dökemeyecekti. Sakatlığının ardından da birçok maçta daha takımını yalnız bırakacak. Bu süreçte sarı-kırmızılılarınstoper tandemi,Nelsson-Davinson Sanchezikilisinden oluşacak. Trabzonspor müsabakasında da Abdülkerim çıkmış, Sanchez oyuna girmişti.
KULÜPLER BİRLİĞI YAYIN İHALESİNE GİRİYOR Kulüpler Birliği Vakfı'ndan Süper Lig yayın ihalesiyle ilgili flaş bir hamle geldi. Kulüpler Birliği, 'İktisadi İşletme' vasfını da kullanarak TFF'ye 300bin TL ödedi ve 'Süper Lig CanlıYayın İhale Dosyası'nı aldı. Bu dosyanın alınma sebebinin ise ihalenin gerçek değerinin altında satılmasına engel olmak ve kulüpleri korumak olduğu bildirildi. Masadaki seçenekler arasında, hermaçın ayrı ayrı pazarlanmasınında olduğu kaydedildi.