Aslan’da mutlu sol!

Bayern Münih'e giden Sacha Boey'in yerine sağ beke Serge Aurier'i alan G.Saray, forvete de Vinicius takviyesi yapmıştı. Sarı-kırmızılılar,Bundesliga 2 ekibi Honnever 96'nın sol beki Derrick Köhn'ü de kadrosuna kattı. Bu bölgede tam 7 isim deneyen Cimbom, oyuncuyu sezon sonuna kadar kiraladı. Satın alma opsiyonu için de Honnever'le sıkı bir pazarlık yapıldı.Sezon sonunda 3 milyon Euro'yaserbest kalacak olan 25 yaşındaki futbolcu,sarı-kırmızılılar için İtalya'dan gelen tekliflerigeri çevirdi, kulübüne de kendisini bırakmasıiçin baskı yaptı ve mutlu sona ulaştı.HANNOVER formasıyla Bundesliga 2'nin dikkat çeken önemli isimleri arasında yer alan Derrick Köhn, futbola Hamburg'un genç takımında başladı. Teknik yetenekleri ve hızı ile öne çıkan Gana asıllı Alman oyuncu, 2017 yılında Bayern Münih II takımına transfer oldu. Ardından Hollanda Eredivisie ekiplerinden Willem II'ye gidip, düzenli olarak forma giydi. 2022 yılında Hannover 96'nın kadrosuna katılan Köhn, Almanya'da ivmesini artırarak devam etti. Bu sezon 21 maçta 3 gol ve 6 asist kaydederken, önceki dönem de ağları 5 kez sarsıp 6 da gol pası verdi. Son iki sezonda tabelaya tam 20 defa etki etti.