Aslan’da mutlu sol!

Bayern Münih'e giden Sacha Boey'in yerine sağ beke Serge Aurier'i alan G.Saray, forvete de Vinicius takviyesi yapmıştı. Sarı-kırmızılılar, ara transferin bitimine çok az bir zaman kala
Bundesliga 2 ekibi Honnever 96'nın sol beki Derrick Köhn'ü de kadrosuna kattı. Bu bölgede tam 7 isim deneyen Cimbom, oyuncuyu sezon sonuna kadar kiraladı. Satın alma opsiyonu için de Honnever'le sıkı bir pazarlık yapıldı.
GELEN TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİ
Alman kulübü 5 milyon Euro isterken, G.Saray temaslar sonucunda rakamı 3.5 milyon Euro'ya çekti.
Sezon sonunda 3 milyon Euro'ya
serbest kalacak olan 25 yaşındaki futbolcu,
sarı-kırmızılılar için İtalya'dan gelen teklifleri
geri çevirdi, kulübüne de kendisini bırakması
için baskı yaptı ve mutlu sona ulaştı. Köhn, bugün öğlen saatlerinde İstanbul'a gelecek.
ADIM ADIM TIRMANDI
HANNOVER formasıyla Bundesliga 2'nin dikkat çeken önemli isimleri arasında yer alan Derrick Köhn, futbola Hamburg'un genç takımında başladı. Teknik yetenekleri ve hızı ile öne çıkan Gana asıllı Alman oyuncu, 2017 yılında Bayern Münih II takımına transfer oldu. Ardından Hollanda Eredivisie ekiplerinden Willem II'ye gidip, düzenli olarak forma giydi. 2022 yılında Hannover 96'nın kadrosuna katılan Köhn, Almanya'da ivmesini artırarak devam etti. Bu sezon 21 maçta 3 gol ve 6 asist kaydederken, önceki dönem de ağları 5 kez sarsıp 6 da gol pası verdi. Son iki sezonda tabelaya tam 20 defa etki etti.