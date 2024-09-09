Aslan’dan çifte bomba

UEFA listesini bildiren Galatasaray, Süper Lig'de fire vermemek için transferde gaza bastı. 13 yabancıya sahip olan sarı-kırmızılı kulüp, Osimhen-İcardi ikilisine uygun kadroyu tamamlamak için kanatlarına takviye yapacak. Önceki gün Florya'da teknik direktör Okan Buruk, Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Futbol Direktörü Cenk Ergün ve yardımcısı Ayhan Akman, bir transfer toplantısı gerçekleştirirken isimleri de belirledi.
Aslan'ın hedefindeki iki oyuncu ise Roma'dan Nicola Zalewski ve Frankfurt'tan Junior Dina Ebimbe. Osimhen'i getiren menajer George Gardi, Roma ile masaya oturdu ve 1 yıl sözleşmesi kalan Polonyalı Zalewski'nin transferini bitirmeye çok yaklaştı. 5'li orta sahanın solunda ve sağında oynayabilen 2002 doğumlu futbolcunun bonservisi alınarak transferi gerçekleşecek.
EBİMBE'DE KİRALIK FORMÜL
Jelert'in yeterli bulunmadığı sağ kenara
düşünülen isim
ise Ebimbe. 23 yaşındaki Fransız
oyuncu, joker özelliğiyle
listeye girdi. Sağ kanat dışında
orta sahanın merkezinde oynayabilen
Ebimbe için Frankfurt'la
temaslar başladı ve Alman
ekibiyle kiralama formülü
üzerinde anlaşma şartları zorlanıyor.
Genç futbolcu geçtiğimiz
sezon başında PSG'den 6.5 milyon
Euro'ya transfer edilmişti.