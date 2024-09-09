Aslan’dan çifte bomba

UEFA listesini bildiren Galatasaray, Süper Lig'de fire vermemek için transferde gaza bastı. 13 yabancıya sahip olan sarı-kırmızılı kulüp, Osimhen-İcardi ikilisine uygun kadroyu tamamlamak için kanatlarına takviye yapacak.Aslan'ın hedefindeki iki oyuncu ise Roma'dan Nicola Zalewski ve Frankfurt'tan Junior Dina Ebimbe. Osimhen'i getiren menajer George Gardi, Roma ile masaya oturdu ve 1 yıl sözleşmesi kalan Polonyalı Zalewski'nin transferini bitirmeye çok yaklaştı. 5'li orta sahanın solunda ve sağında oynayabilen 2002 doğumlu futbolcunun bonservisi alınarak transferi gerçekleşecek.düşünülen isimise Ebimbe. 23 yaşındaki Fransızoyuncu, joker özelliğiylelisteye girdi. Sağ kanat dışındaorta sahanın merkezinde oynayabilenEbimbe için Frankfurt'latemaslar başladı ve Almanekibiyle kiralama formülüüzerinde anlaşma şartları zorlanıyor.Genç futbolcu geçtiğimizsezon başında PSG'den 6.5 milyonEuro'ya transfer edilmişti.