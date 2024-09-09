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Giriş Tarihi: 9.9.2024

Aslan’dan çifte bomba

Osimhen-İcardi ikilisine uygun kadroyu kurmaya çalışan sarı-kırmızılılar, orta sahanın solu için Zalewski ile anlaşmaya yakın. Diğer kenarda da hedef Ebimbe

MEHMET ÖZCAN
Aslan’dan çifte bomba
UEFA listesini bildiren Galatasaray, Süper Lig'de fire vermemek için transferde gaza bastı. 13 yabancıya sahip olan sarı-kırmızılı kulüp, Osimhen-İcardi ikilisine uygun kadroyu tamamlamak için kanatlarına takviye yapacak. Önceki gün Florya'da teknik direktör Okan Buruk, Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Futbol Direktörü Cenk Ergün ve yardımcısı Ayhan Akman, bir transfer toplantısı gerçekleştirirken isimleri de belirledi. Aslan'ın hedefindeki iki oyuncu ise Roma'dan Nicola Zalewski ve Frankfurt'tan Junior Dina Ebimbe. Osimhen'i getiren menajer George Gardi, Roma ile masaya oturdu ve 1 yıl sözleşmesi kalan Polonyalı Zalewski'nin transferini bitirmeye çok yaklaştı. 5'li orta sahanın solunda ve sağında oynayabilen 2002 doğumlu futbolcunun bonservisi alınarak transferi gerçekleşecek.




EBİMBE'DE KİRALIK FORMÜL
Jelert'in yeterli bulunmadığı sağ kenara düşünülen isim ise Ebimbe. 23 yaşındaki Fransız oyuncu, joker özelliğiyle listeye girdi. Sağ kanat dışında orta sahanın merkezinde oynayabilen Ebimbe için Frankfurt'la temaslar başladı ve Alman ekibiyle kiralama formülü üzerinde anlaşma şartları zorlanıyor. Genç futbolcu geçtiğimiz sezon başında PSG'den 6.5 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

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Aslan’dan çifte bomba
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