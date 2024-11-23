Aslan’ın yeni kalbi!

G.Saray'da Florya Metin Oktay Tesisleri'ndenSarı-kırmızılı kulübün sembollerinden biri olan Florya'dan yeni geçilecek Kemerburgaz Tesisleri'ndeki hazırlıklar için teknik direktör Okan Buruk da incelemelerde bulundu.A Takım'ın antrenman yapacağı nizami ölçüde iki futbol sahası tamamen hazır hale getirildi ve hibrit çimle kaplı zemin hem Florya hem de RAMS Park'tan daha iyi durumda. Okan Buruk ayrıca kalecilere özel bir antrenman sahası daha istedi.KEMERBURGAZ'IN içindeki inşaat da sona erdi. Teknik heyet ve futbolcuların kullanacağı tesise mobilya siparişi verildi. Sağlık ekibi için tedavi ve sakat oyuncuların rehabilitasyon sürecini geçireceği özel odalar hazırlanıyor.