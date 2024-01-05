Başarı ‘sağ’lanamadı!

Geçen sezon şampiyonluğun kilit ismi Milot Rashica, Beşiktaş’ın yolunu tutarken bu bölgeye alınan Tete ve Ziyech sınıfta kaldı. İki futbolcunun performansı, Kosovalı oyuncunun gölgesinde kalırken, Aslan hücumda zayıfladı
Sarı-kırmızılılar sağ kanatta bu sezon büyük bir değişime giderken, geçen sezon bu bölgede etkili oyunu ile dikkat çeken Milot Rashica'nın datercihi Beşiktaş olmuştu. Kosovalı futbolcu, kiralık olarak geldiği G.Saray'da hocası Okan Buruk'un bankosu oldu ve şampiyonluğa katkıda bulundu. 30 maç sarıkırmızılı formayı giyen 27 yaşındaki sağ açığınkarnesinde 1950dakikada 6 gol-7 asistyazıyordu. Teknik direktör Okan Buruk, oyuncunun bu sezon da kalması yönünde rapor verdi ancak Galatasaray'ın, transferini ağırdan aldığı Rashica Beşiktaş'ın yolunu tuttu. Sarı-kırmızılılarise sağ açık pozisyonuiçin önce Tete'yi sonraHakim Ziyech'i kadrosunakatarak Florya'yaadeta yıldız yağdırdı.
KEREM'E YOL GÖZÜKTÜ!
Milot Rashica gibi savunma yardımı yapmayan yeni transferlerden özellikle Tete, hücumda bekleneni veremedi, sadece Şampiyonlar Ligi grup maçında Kopenhag'a attığı golle tabelayı değiştirdi. Ziyech,birkaç maçta kalitesinigösterse de sürekliyaşadığı sakatlıklarve geciken ödemelereçıkardığı çatlak sesler,performansındandaha çok konuşuldu. Tete ve Ziyech'te umduğunu bulamayan Galatasaray'da sezonun ikinci yarısında sağ açıkta Kerem Aktürkoğlu denenebilir. Kerem, solda Zahaoynadığı için 10 numaradagörev yapmıştı.
CHELSEA'DE 3 ASIST YAPTI
ZİYECH, geçtiğimiz sezon Chelsea'de 24 maçta 3 asistlik katkı verdi. Yeni sezon planlamasına alınmayınca ayrılık yolunu seçti.
GEÇEN SEZON RESITAL SUNDU
BREZİLYALI sağ kanat Tete, 2022- 23'te kiralık olarak oynadığı Leicester Cityve Lyon formalarıyla7 gol atarken 5 deasist yaptı.
RASHICA'DAN 4 GOLLÜK KATKI
BEŞİKTAŞ'A bonservisi ile transfer olan Rashica, bu sezon 17 karşılaşmada ağları 2 kez sarsıp 2 asistlik performans verdi.