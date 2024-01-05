Başarı ‘sağ’lanamadı!

Sarı-kırmızılılar sağ kanatta bu sezon büyük bir değişime giderken, geçen sezon bu bölgede etkili oyunu ile dikkat çekenKosovalı futbolcu, kiralık olarak geldiği G.Saray'da hocası Okan Buruk'un bankosu oldu ve şampiyonluğa katkıda bulundu. 30 maç sarıkırmızılı formayı giyenTeknik direktör Okan Buruk, oyuncunun bu sezon da kalması yönünde rapor verdi ancak Galatasaray'ın, transferini ağırdan aldığı Rashica Beşiktaş'ın yolunu tuttu.Milot Rashica gibi savunma yardımı yapmayan yeni transferlerden özellikle Tete, hücumda bekleneni veremedi, sadece Şampiyonlar Ligi grup maçında Kopenhag'a attığı golle tabelayı değiştirdi.Tete ve Ziyech'te umduğunu bulamayan Galatasaray'da sezonun ikinci yarısında sağ açıkta Kerem Aktürkoğlu denenebilir.ZİYECH, geçtiğimiz sezon Chelsea'de 24 maçta 3 asistlik katkı verdi. Yeni sezon planlamasına alınmayınca ayrılık yolunu seçti.BREZİLYALI sağ kanat Tete, 2022- 23'te kiralık olarak oynadığıBEŞİKTAŞ'A bonservisi ile transfer olan Rashica, bu sezon 17 karşılaşmada ağları 2 kez sarsıp 2 asistlik performans verdi.