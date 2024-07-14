Ben Batshuayı gibi yapamazdım!

Galatasaray'a 2022 yılının Ağustos ayında İtalyan ekibi Napoli'den gelen
Dries
Mertens ortaya koyduğu
performansla
taraftarın sevgilisi oldu… 37 yaşında olmasına rağmen geçen sezona 12 gol-16 asistle damgasını vuran
Belçikalı futbolcu,
Avusturya kampında SABAH
SPOR'a
özel röportaj verdi. Sarı-kırmızılı takımla sözleşmesini bir yıl daha uzatan
10 numara, birbirinden önemli açıklamalar yaptı. İşte noktasına, virgülüne dokunmadan Mertens'in sorularımıza verdiği o cevaplar:
KİMSEYİ İNCİTMEK İSTEMEDİ
Belçika Milli Takımı'ndan arkadaşın Batshuayi ile transfer sürecinde hiç konuştun mu? Fenerbahçe'den Galatasaray'a gelmesini nasıl yorumluyorsun?
Hayır! Sadece haberleri
gördüm. Kendisine
mesaj attım; 'Geliyor musun?'
diye sordum. Geldiği
için çok mutluyum. Geçen
sezon iyi iş çıkarttı ve
çok fazla gol attı. (43 resmi maç 24 gol)
Galatasaray'ın
onu istediğini hissetti
ve önüne çıkan şansı
değerlendirdi. Galatasaray'a gelişi onun aldığı bir karar, belki benim alamayacağım bir karar.
Batshuayi çok iyi bir insan,
kimseyi incitmek istemedi.
Futbol oynamayı
seviyor. Gol atmaya her zaman için susamış biri.
Bu nedenle bu kadar çok
fazla gol atabiliyor.
BEŞİKTAŞ, IMMOBİLE İÇİN EN DOĞRU KULÜP
İmmobile'yle İtalya'da rakiptiniz. Türkiye'de bir Icardi etkisi yaratır mı?
Beşiktaş onun gelmesi
için çaba sarf etmiştir.
O da bu sevgiyi hissedip
gelme kararı almıştır. Benim
için durum böyleydi,
İcardi için de aynısı
olduğunu düşünüyorum.
Bazı zamanlarda kulübün
seni istediğini hissedersin
ve bu senin için
en iyi karardır.
BARIŞ ALPER YILMAZ BİR SEZON DAHA KALMALI
Geçen sezonun asist kralısın ve en değerli oyuncu olarak görülüyorsun. 37 yaşında bu performansın sırrı nedir?
Bana göre en değerli
oyuncu Barış'tı. Çünkü büyük adımlar attığını düşünüyorum. Daha fazla adım atacağını da umuyorum.
Bana gelirsek;
iyi bir sezon geçirdim.
İyi işler yaptık. Belirli
bir yaşa geldiğiniz ve
kazandığınız zaman mutlu
oluyorsunuz.
Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper'in gelişiminde saha içinde kilit rol üstlendin. Barış'a birçok teklif geliyor, ona ne tavsiye dersin?
Hem benim için hem
de Galatasaray için umarım
kalır. Sanırım 23-24 yaşında, kendisini tam gösterebilmek için bir sezon daha kalması gerekir. Takım içerisinde bir adım daha atar ve kendi pozisyonunu bulur.
Baktığınız
zaman sol kanat,
sol bek, sağ kanat, sağ bek
olarak oynadı. Her yerde
oynayabiliyor. Genç oyuncularla konuşmayı ve onlara yardım etmeyi seviyorum.
Şimdi önlerinde
seçenekler olacak
ve ben onlara bu seçeneklerle
ilgili yardım etmek
için buradayım.
MİLLİLER TUTKUYLA OYNADI
Türkiye'yi EURO 2024'te takip ettin mi?
Hollanda birinci golü attıktan hemen sonra
orta geldi ve ikinci golü attılar. Bu an Türkiye
adına şanssızlıktı. Belki bu gol olmasaydı,
Türkiye turnuvaya devam edecekti. Türk Milli Takımı oyuncuları büyük tutkuyla oynadı. Montella da kendi kimliğini koydu.
İzlemesi
çok keyifliydi.
MONTELLA'YI SEVİYORLAR
Montella; Napoli insanıyla Türk halkını birbirine benzetti. Onunla hemfikir misin?
NAPOLILİLER gibi her yerde
Türklerle karşılaşabiliyorsunuz.
Çalışmayı seviyorlar, macera arıyorlar,
takımlarına tutkuyla bağlılar...
Montella ile EURO 2024
öncesi görüştüm. Futbolla
ilgili oldukça fazla konuştuk.
Çok iyi bir insan.
Türk Milli Takımı'ndaki
oyuncularla da konuştum,
Montella'yı
çok seviyorlar.
OKAN BURUK ARTIK BİR EFSANE
Teknik direktör Okan Buruk'u Serie A'da büyük bir takımın başında görürsen şaşırır mısın?
Galatasaray'da iki senede iki şampiyonluk kazandı
ve artık bir efsane. Fatih Terim de aynıydı. Önce
Fiorentina'da sonra Milan'daydı. Okan Hoca belki Galatasaray'da biraz daha zaman geçirdikten sonra gidebilir. Nereye isterse oraya gidebilecektir.
Şu anda çok mutlu olduğunu
ve kulübün de ondan mutlu
olduğunu düşünüyorum.
TÜRKİYE'YE DAHA ÇOK YILDIZ GELİYOR
Geçen iki sezonda Fenerbahçe ile yarıştınız. Bu sene şampiyonluk yarışı daha mı zor geçecek?
Hem Fenerbahçe hem
biz inanılmaz bir sezon
geçirdik ve bir o kadar
inanılmaz bir performans
ortaya koyduk. 102 puan topladık, onlar da 99 puan aldılar. Çılgıncaydı. Rekorlar kırıldı. Buradan kaliteyi de görüyorsunuz.
Çok fazla yıldız
oyuncu, Türk takımlarına
gelmeye başladı.
O nedenle şunu çok net
bir şekilde söyleyebilirim
ki bu sezon daha zor
geçecek.
CİRO İSTANBUL'DA STAR
"Ben İtalya'ya gittiğimde Napoli sokaklarında yürüyemiyorum. oğlum Ciro ise İstanbul'da. Eşim ve ben Türkiye'de sevildiğimizi hissediyoruz"
Napoli ile özdeşleşmiş bir isimsin. Ama oğlun Ciro da artık Galatasaray'la özdeşleşti. Bu durumu nasıl yorumluyorsun?
Evet bu çılgınca bir durum.
Eşim ve ben Türkiye'de sevildiğimizi
hissediyoruz.
Hangisi senin için daha zor; Napoli'de sokağa çıkınca yürümek mi yoksa İstanbul'da yürümek mi?
Benim için Napoli'de
yürümek çok daha zor. Ama
oğlum Ciro için tabii ki de
İstanbul'da. O bir star gibi ilgi
görüyor.
Sen İstanbul'da bir star gibi yaşamıyorsun. Halkın içine karışıyor, sokaklarda geziyorsun. Bunun için ne söylersin?
Ben normal bir insanım
ve normal olmayı seviyorum.
Halkla iç içe olmak ve istediğim
her yeri rahatça gezmek güzel.
NAPOLİ'NİN BÖYLE STADI YOK!
Galatasaray'da olup da Napoli'de olmayan şey nedir?
Çok güzel bir stata (RAMS Park) sahip olmaz.
Galatasaray'daki atmosfer inanılmaz. Beni
ziyarete gelen bütün arkadaşlarıma kalıp
maçımızı izlemelerini tavsiye ediyorum. Hangi takımda oynarsak oynayalım, stat her zaman dolu oluyor.
Geri kalanın aynı olduğunu
düşünüyorum. Her iki şehirde de insanlar futbolla
yaşıyorlar, futbola aşıklar. Herkes kendisini birer hoca gibi görüp, takım için olabilecek iyi şeyleri konuşup tartışıyor.
MERTENS İLE KISA KISA
Kendimi izlemekten keyif almıyorum!
İstanbul mu Napoli mi?
Napoli.
Bodrum mu Çeşme mi?
Bodrum'u da
çok seviyorum
ama tercihim Çeşme.
Türk kahvesi mi İtalyan espresso mu?
Espresso.
Baklava mı tiramisu mu?
Tiramisu.
Pide mi pizza mı?
Pide.
Ronaldo mu Messi mi?
İkisini de çok
beğeniyorum, inanılmazlar.
Mertens mi Sneijder mi?
Sneijder... Çünkü
kendimi izlemekten
keyif almıyorum.
Galatasaray'daki en güzel golün?
Ljubljana maçında
attığım gol.
Galatasaray'daki en güzel asistin?
Çok fazla asist
yaptım. Bunu bir
hayli düşünmem
gerek (gülerek).
Napoli mi Galatasaray mı?
Cevaplaması
gerçekten benim
için oldukça zor.
İkisini de çok seviyorum.
İkisi de
özel bir yere sahip.
İNGİLTERE ŞANSLI BELÇİKA ŞANSSIZ
Sen, Hazard, De Bruyne ve Lukaku'nun olduğu Belçika'nın altın jenerasyonu daha başarılı olamaz mıydı?
Daha fazla başarı
bekleniyordu.
Ama turnuvalarda
bazen şans, işin içine
giriyor. Mesela
şu anda İngiltere finalde ama Bellingham son dakikada gol atmasaydı çoktan eleneceklerdi.
Çok ufak detaylar.
Belçika da Fransa'ya
elendiği maçında
şanssızdı.