Ben Batshuayı gibi yapamazdım!

Galatasaray'aDriesMertens ortaya koyduğuperformanslataraftarın sevgilisi oldu…Belçikalı futbolcu,Avusturya kampındaözel röportaj verdi.10 numara, birbirinden önemli açıklamalar yaptı. İşte noktasına, virgülüne dokunmadan Mertens'in sorularımıza verdiği o cevaplar:Hayır! Sadece haberlerigördüm. Kendisinemesaj attım;diye sordum. Geldiğiiçin çok mutluyum. Geçensezon iyi iş çıkarttı veçok fazla gol attı.Galatasaray'ınonu istediğini hissettive önüne çıkan şansıdeğerlendirdi.Batshuayi çok iyi bir insan,kimseyi incitmek istemedi.Futbol oynamayıseviyor.Bu nedenle bu kadar çokfazla gol atabiliyor.Beşiktaş onun gelmesiiçin çaba sarf etmiştir.O da bu sevgiyi hissedipgelme kararı almıştır. Benimiçin durum böyleydi,İcardi için de aynısıolduğunu düşünüyorum.Bazı zamanlarda kulübünseni istediğini hissedersinve bu senin içinen iyi karardır.Bana göre en değerlioyuncu Barış'tı. ÇünküBana gelirsek;iyi bir sezon geçirdim.İyi işler yaptık. Belirlibir yaşa geldiğiniz vekazandığınız zaman mutluoluyorsunuz.Hem benim için hemde Galatasaray için umarımkalır.Baktığınızzaman sol kanat,sol bek, sağ kanat, sağ bekolarak oynadı. Her yerdeoynayabiliyor.Şimdi önlerindeseçenekler olacakve ben onlara bu seçeneklerleilgili yardım etmekiçin buradayım.Hollanda birinci golü attıktan hemen sonraorta geldi ve ikinci golü attılar. Bu an Türkiyeadına şanssızlıktı. Belki bu gol olmasaydı,Türkiye turnuvaya devam edecekti.İzlemesiçok keyifliydi.NAPOLILİLER gibi her yerdeTürklerle karşılaşabiliyorsunuz.Çalışmayı seviyorlar, macera arıyorlar,takımlarına tutkuyla bağlılar...Montella ile EURO 2024öncesi görüştüm. Futbollailgili oldukça fazla konuştuk.Çok iyi bir insan.Türk Milli Takımı'ndakioyuncularla da konuştum,Montella'yıçok seviyorlar.Galatasaray'da iki senede iki şampiyonluk kazandıve artık bir efsane. Fatih Terim de aynıydı. ÖnceFiorentina'da sonra Milan'daydı.Şu anda çok mutlu olduğunuve kulübün de ondan mutluolduğunu düşünüyorum.Hem Fenerbahçe hembiz inanılmaz bir sezongeçirdik ve bir o kadarinanılmaz bir performansortaya koyduk.Çok fazla yıldızoyuncu, Türk takımlarınagelmeye başladı.O nedenle şunu çok netbir şekilde söyleyebilirimki bu sezon daha zorgeçecek."Ben İtalya'ya gittiğimde Napoli sokaklarında yürüyemiyorum. oğlum Ciro ise İstanbul'da. Eşim ve ben Türkiye'de sevildiğimizi hissediyoruz"Evet bu çılgınca bir durum.Eşim ve ben Türkiye'de sevildiğimizihissediyoruz.Benim için Napoli'deyürümek çok daha zor. Amaoğlum Ciro için tabii ki deİstanbul'da. O bir star gibi ilgigörüyor.Ben normal bir insanımve normal olmayı seviyorum.Halkla iç içe olmak ve istediğimher yeri rahatça gezmek güzel.Çok güzel bir stata (RAMS Park) sahip olmaz.Galatasaray'daki atmosfer inanılmaz. Beniziyarete gelen bütün arkadaşlarıma kalıpmaçımızı izlemelerini tavsiye ediyorum.Geri kalanın aynı olduğunudüşünüyorum. Her iki şehirde de insanlar futbollayaşıyorlar, futbola aşıklar.Napoli.Bodrum'u daçok seviyorumama tercihim Çeşme.Espresso.Tiramisu.Pide.İkisini de çokbeğeniyorum, inanılmazlar.Sneijder... Çünkükendimi izlemektenkeyif almıyorum.Ljubljana maçındaattığım gol.Çok fazla asistyaptım. Bunu birhayli düşünmemgerek (gülerek).Cevaplamasıgerçekten benimiçin oldukça zor.İkisini de çok seviyorum.İkisi deözel bir yere sahip.Daha fazla başarıbekleniyordu.Ama turnuvalardabazen şans, işin içinegiriyor. Meselaşu andaÇok ufak detaylar.Belçika da Fransa'yaelendiği maçındaşanssızdı.