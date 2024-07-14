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Giriş Tarihi: 14.7.2024

Ben Batshuayı gibi yapamazdım!

MEHMET ÖZCAN
Ben Batshuayı gibi yapamazdım!

Sarı-kırmızılı takımın Belçikalı yıldızı, milli takımdan arkadaşı Batshuayi'nin F.Bahçe'den Galatasaray'a transferi için "Ben bu kararı alamazdım" dedi Immobile için Beşiktaş'ın doğru karar olduğunu söyleyen Mertens, takım arkadaşı Barış Alper'e ise bir sezon daha kalma tavsiyesinde bulundu Okan Buruk'un efsane olduğunu ve her takıma gidebileceğini belirten 37 yaşındaki yıldız, lig yarışı için "Geçen yıldan çok daha zorlu geçecek" dedi

Galatasaray'a 2022 yılının Ağustos ayında İtalyan ekibi Napoli'den gelen Dries Mertens ortaya koyduğu performansla taraftarın sevgilisi oldu… 37 yaşında olmasına rağmen geçen sezona 12 gol-16 asistle damgasını vuran Belçikalı futbolcu, Avusturya kampında SABAH
SPOR'a özel röportaj verdi. Sarı-kırmızılı takımla sözleşmesini bir yıl daha uzatan 10 numara, birbirinden önemli açıklamalar yaptı. İşte noktasına, virgülüne dokunmadan Mertens'in sorularımıza verdiği o cevaplar:

KİMSEYİ İNCİTMEK İSTEMEDİ

Belçika Milli Takımı'ndan arkadaşın Batshuayi ile transfer sürecinde hiç konuştun mu? Fenerbahçe'den Galatasaray'a gelmesini nasıl yorumluyorsun?
Hayır! Sadece haberleri gördüm. Kendisine mesaj attım; 'Geliyor musun?' diye sordum. Geldiği için çok mutluyum. Geçen sezon iyi iş çıkarttı ve çok fazla gol attı. (43 resmi maç 24 gol) Galatasaray'ın onu istediğini hissetti ve önüne çıkan şansı değerlendirdi. Galatasaray'a gelişi onun aldığı bir karar, belki benim alamayacağım bir karar. Batshuayi çok iyi bir insan, kimseyi incitmek istemedi. Futbol oynamayı seviyor. Gol atmaya her zaman için susamış biri. Bu nedenle bu kadar çok fazla gol atabiliyor.




BEŞİKTAŞ, IMMOBİLE İÇİN EN DOĞRU KULÜP

İmmobile'yle İtalya'da rakiptiniz. Türkiye'de bir Icardi etkisi yaratır mı?
Beşiktaş onun gelmesi için çaba sarf etmiştir. O da bu sevgiyi hissedip gelme kararı almıştır. Benim için durum böyleydi, İcardi için de aynısı olduğunu düşünüyorum. Bazı zamanlarda kulübün seni istediğini hissedersin ve bu senin için en iyi karardır.

BARIŞ ALPER YILMAZ BİR SEZON DAHA KALMALI

Geçen sezonun asist kralısın ve en değerli oyuncu olarak görülüyorsun. 37 yaşında bu performansın sırrı nedir?
Bana göre en değerli oyuncu Barış'tı. Çünkü büyük adımlar attığını düşünüyorum. Daha fazla adım atacağını da umuyorum. Bana gelirsek; iyi bir sezon geçirdim. İyi işler yaptık. Belirli bir yaşa geldiğiniz ve kazandığınız zaman mutlu oluyorsunuz.
Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper'in gelişiminde saha içinde kilit rol üstlendin. Barış'a birçok teklif geliyor, ona ne tavsiye dersin?
Hem benim için hem de Galatasaray için umarım kalır. Sanırım 23-24 yaşında, kendisini tam gösterebilmek için bir sezon daha kalması gerekir. Takım içerisinde bir adım daha atar ve kendi pozisyonunu bulur. Baktığınız zaman sol kanat, sol bek, sağ kanat, sağ bek olarak oynadı. Her yerde oynayabiliyor. Genç oyuncularla konuşmayı ve onlara yardım etmeyi seviyorum. Şimdi önlerinde seçenekler olacak ve ben onlara bu seçeneklerle ilgili yardım etmek için buradayım.




MİLLİLER TUTKUYLA OYNADI

Türkiye'yi EURO 2024'te takip ettin mi?
Hollanda birinci golü attıktan hemen sonra orta geldi ve ikinci golü attılar. Bu an Türkiye adına şanssızlıktı. Belki bu gol olmasaydı, Türkiye turnuvaya devam edecekti. Türk Milli Takımı oyuncuları büyük tutkuyla oynadı. Montella da kendi kimliğini koydu. İzlemesi çok keyifliydi.

MONTELLA'YI SEVİYORLAR

Montella; Napoli insanıyla Türk halkını birbirine benzetti. Onunla hemfikir misin?
NAPOLILİLER gibi her yerde Türklerle karşılaşabiliyorsunuz. Çalışmayı seviyorlar, macera arıyorlar, takımlarına tutkuyla bağlılar... Montella ile EURO 2024 öncesi görüştüm. Futbolla ilgili oldukça fazla konuştuk. Çok iyi bir insan. Türk Milli Takımı'ndaki oyuncularla da konuştum, Montella'yı çok seviyorlar.




OKAN BURUK ARTIK BİR EFSANE

Teknik direktör Okan Buruk'u Serie A'da büyük bir takımın başında görürsen şaşırır mısın?
Galatasaray'da iki senede iki şampiyonluk kazandı ve artık bir efsane. Fatih Terim de aynıydı. Önce Fiorentina'da sonra Milan'daydı. Okan Hoca belki Galatasaray'da biraz daha zaman geçirdikten sonra gidebilir. Nereye isterse oraya gidebilecektir. Şu anda çok mutlu olduğunu ve kulübün de ondan mutlu olduğunu düşünüyorum.

TÜRKİYE'YE DAHA ÇOK YILDIZ GELİYOR

Geçen iki sezonda Fenerbahçe ile yarıştınız. Bu sene şampiyonluk yarışı daha mı zor geçecek?
Hem Fenerbahçe hem biz inanılmaz bir sezon geçirdik ve bir o kadar inanılmaz bir performans ortaya koyduk. 102 puan topladık, onlar da 99 puan aldılar. Çılgıncaydı. Rekorlar kırıldı. Buradan kaliteyi de görüyorsunuz. Çok fazla yıldız oyuncu, Türk takımlarına gelmeye başladı. O nedenle şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ki bu sezon daha zor geçecek.




CİRO İSTANBUL'DA STAR

"Ben İtalya'ya gittiğimde Napoli sokaklarında yürüyemiyorum. oğlum Ciro ise İstanbul'da. Eşim ve ben Türkiye'de sevildiğimizi hissediyoruz"

Napoli ile özdeşleşmiş bir isimsin. Ama oğlun Ciro da artık Galatasaray'la özdeşleşti. Bu durumu nasıl yorumluyorsun?
Evet bu çılgınca bir durum. Eşim ve ben Türkiye'de sevildiğimizi hissediyoruz.
Hangisi senin için daha zor; Napoli'de sokağa çıkınca yürümek mi yoksa İstanbul'da yürümek mi?
Benim için Napoli'de yürümek çok daha zor. Ama oğlum Ciro için tabii ki de İstanbul'da. O bir star gibi ilgi görüyor.
Sen İstanbul'da bir star gibi yaşamıyorsun. Halkın içine karışıyor, sokaklarda geziyorsun. Bunun için ne söylersin?
Ben normal bir insanım ve normal olmayı seviyorum. Halkla iç içe olmak ve istediğim her yeri rahatça gezmek güzel.




NAPOLİ'NİN BÖYLE STADI YOK!

Galatasaray'da olup da Napoli'de olmayan şey nedir?
Çok güzel bir stata (RAMS Park) sahip olmaz. Galatasaray'daki atmosfer inanılmaz. Beni ziyarete gelen bütün arkadaşlarıma kalıp maçımızı izlemelerini tavsiye ediyorum. Hangi takımda oynarsak oynayalım, stat her zaman dolu oluyor. Geri kalanın aynı olduğunu düşünüyorum. Her iki şehirde de insanlar futbolla yaşıyorlar, futbola aşıklar. Herkes kendisini birer hoca gibi görüp, takım için olabilecek iyi şeyleri konuşup tartışıyor.

MERTENS İLE KISA KISA

Kendimi izlemekten keyif almıyorum!

İstanbul mu Napoli mi? Napoli.
Bodrum mu Çeşme mi? Bodrum'u da çok seviyorum ama tercihim Çeşme.
Türk kahvesi mi İtalyan espresso mu? Espresso.
Baklava mı tiramisu mu? Tiramisu.
Pide mi pizza mı? Pide.
Ronaldo mu Messi mi? İkisini de çok beğeniyorum, inanılmazlar.
Mertens mi Sneijder mi? Sneijder... Çünkü kendimi izlemekten keyif almıyorum.
Galatasaray'daki en güzel golün? Ljubljana maçında attığım gol.
Galatasaray'daki en güzel asistin? Çok fazla asist yaptım. Bunu bir hayli düşünmem gerek (gülerek).
Napoli mi Galatasaray mı? Cevaplaması gerçekten benim için oldukça zor. İkisini de çok seviyorum. İkisi de özel bir yere sahip.

İNGİLTERE ŞANSLI BELÇİKA ŞANSSIZ

Sen, Hazard, De Bruyne ve Lukaku'nun olduğu Belçika'nın altın jenerasyonu daha başarılı olamaz mıydı?
Daha fazla başarı bekleniyordu. Ama turnuvalarda bazen şans, işin içine giriyor. Mesela şu anda İngiltere finalde ama Bellingham son dakikada gol atmasaydı çoktan eleneceklerdi. Çok ufak detaylar. Belçika da Fransa'ya elendiği maçında şanssızdı.
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Ben Batshuayı gibi yapamazdım!
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