Benim önceliğim Polonyalı yıldız

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası transferde hızını artırmıştı.yoğun bir mesai harcayan sarı-kırmızılılar, sağ ve sol kanadına takviye yapmak için pazarlıklarda bulunurken,Bunun nedeni de ortaya çıktı. 13 yabancıya sahip teknik direktör Okan Buruk, kalan sürede bir transfer yapmaları halindeaçık bir şekilde yönetime iletti.22 yaşındakiPolonyalı oyuncu ile deanlaşılınca Galatasaraylı yöneticiler,imza için İtalya'nın yolunu tuttu.Zalewski'yi bonservisiylealan Galatasaray'da Ebimbeiçin düşünülen kiralama formülüde askıya alındı. Yusuf Demir'indurumu ise yabancı transfer sayısınabağlı. Buruk, 14. yabancı olaraktakımda kalması halinde Yusuf'tanda faydalanacak.