Beşiktaş&F.Bahçe çok korkmuş!

Galatasaray'da dün gerçekleştirilen Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kürsüye gelen Başkan Dursun Özbek, çalışmalarını anlatırken, ezeli rakiplerine de göndermede bulundu. Karaborsa bilet satışı iddiası ve iptal edilen sponsorluk hakkında da bilgi veren Özbek'in uzun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
FUTBOL
takımımız üst üste 2. kez şampiyon oldu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde katılamadığımız için üzgünüz. Bu üzüntüyü başarı hikâyesine çevirmek için elimizde yeni bir fırsat var. Avrupa Ligi'nde hedefimizi final olarak koyduk.
Ayrıca 25. şampiyonluğumuzu kazanmaya doğru emin adımlarla ilerliyoruz. 5. yıldızımızı formamızda gururla taşımak için hazırız.
SATIŞLARIN KAYDI VAR
KOMBINE
ve bilet satışlarında kimsenin kafasında soru işareti kalmasın. 2023-24 sezonunda iç sahada oynanan 29 maç için satılabilir 50 bin 168 koltuk kalıyor. Bunların 41 bin 614'ünü kombine olarak sattık.
Maç günü satılabilir koltuk sayımız 8 bin 554. Kombine devir ortalamamız 6 bin 166. Derbilerde bu devir rakamı 100'lere kadar da düşmektedir.
Devirlerle birlikte maç günü satılabilir koltuk sayısı 14 bin 720 ortalamadır. 11 bin 758 tanesi Passolig'den satılıyor. Kulübün dahli olan satış ortalama Bin 549'dur. Bunların tanımlamaları Passolig'de yapılıyor.
SATILAN
tek bir biletin bile kaydı kuydu var. Söz konusu yakıştırmalara geldiğimiz zaman, kimse kusura bakmasın, bu yapılanlar dedikodudur. Soruyorum bilgi belge var mı? 'Oradan duydum, buradan işittim' diyorlar.
Babamın oğlu olsun, yanlış varsa gözünün yaşına bakmam. Konu yargıya intikal etti. Sonuçlarını göreceğiz.
ATATÜRK'ÜN HEYKELİ YAPILIYOR
FORMA
sırt sponsorluğumuz... Biz bu sözleşmeyi 15 Eylül'de yaptık. Şirket, Avrupa'da birçok kulüple de benzer sözleşmeleri imzalayan dijital spor haber portalı. TFF'den onay aldık, 17 Eylül'de iddialar ortaya atılınca askıya aldık. 30 Eylül'de TFF izni iptal etti, biz de sözleşmeyi feshettik. Rakiplerimiz bizim bu sponsorluktan bir gelir elde etmemizden çok korkmuşlar, sabah akşam konuşuyorlar. Biz bu sponsorluktan 1 kuruş kazanç sağlamadık.
ALI
Sami Yen Spor Kompleksi'nin TEM'e bakan köşesine konmak üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ali Sami Yen ve Tevfik Fikret'in 11 metre yüksekliğindeki heykellerinin yapımına başladık. Bu heykel o bölgeden geçen her Galatasaraylı için gurur vesilesi olacak.
İBRA EDİLDİ
Yaklaşık 11 saat süren G.Saray'ın Genel Kurul Toplantısı'nda Başkan Dursun Özbek ve yönetimi oy çokluğu ile ibra edildi. Güvenoyu alan Özbek, yeniden kürsüye gelip tüm üyelere teşükkür etti.
REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDIK
Başkan Dursun Özbek, mali gelişmeler hakkında da detaylı bilgi verdi ve şunları söyledi:
287
milyon Euro yaklaşık
8.9 milyar TL ile kulüp
tarihimizde konsolide hasılat
rekorunu kırdık. 3 önemli hasılat kalemi var.
Kombine,
VIP, loca ve günlük bilet
satışı 52 milyon Euro'ya
ulaştı. Satışa çıkan 41 bin 614 kombineyi kısa zamanda bitti.
MAĞAZACILIKTA
sürekli
büyüme halini 79 milyon Euro
ciro ile rekor kırarak devam ediyoruz. Sponsorluk, reklam ve isim hakkı geliri 75 milyon Euro'ya ulaşarak rekor kırdı.
Tüm
bu gelirleri konsolide brüt kâr anlamında
430 milyon TL'ye ulaştırdı. Son 10 senenin en yüksek brüt karına ulaştık.
GURURLA
ifade etmek isterim
ki, yüzde 50'ler seviyesindeki
faize ve içinde bulunduğumuz
enflasyonist ortama rağmen TL bazında
finansal borçlarımız 20 sene
boyunca ilk defa azalmıştır. Bu borcu 2.4 milyar TL'ye düşürdük.
KEMERBURGAZ'A
taşınma
tarihine teknik heyet ile karar vereceğiz. Kısa bir zaman içinde bunun gerçekleşeceğine inanıyorum.
Gecikme için çok üzgünüm.
POLAT: 2025'TE BAŞLIYORUZ
Galatasaray'da
Florya Projesi'nden sorumlu eski başkan Adnan Polat, son durumla ilgili bilgi verdi. İhale dosyasında aşağı yukarı sonuna geldiklerini belirten Polat, "Niyetimiz kasım ayı başında ilana çıkmak şeklinde. İhale dosyasını yüzde 100 bitirmiş olacağız. İhaleyi alacak olan firma bunla ilgili bize konsept bir proje getirecek. 2025 Eylül'de oraya kazma çakacak duruma geliriz, her şey rast giderse.
Bu dönemde de enflasyon düşecek, faiz de düşecektir. Galatasaray'ın Floryası kurtuluş projesidir" dedi