Beşiktaş&F.Bahçe çok korkmuş!

Galatasaray'da dün gerçekleştirilen Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kürsüye gelen Başkan Dursun Özbek, çalışmalarını anlatırken, ezeli rakiplerine de göndermede bulundu.takımımız üst üste 2. kez şampiyon oldu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde katılamadığımız için üzgünüz.Ayrıca 25. şampiyonluğumuzu kazanmaya doğru emin adımlarla ilerliyoruz.ve bilet satışlarında kimsenin kafasında soru işareti kalmasın. 2023-24 sezonunda iç sahada oynanan 29 maç için satılabilir 50 bin 168 koltuk kalıyor.Maç günü satılabilir koltuk sayımız 8 bin 554. Kombine devir ortalamamız 6 bin 166.Devirlerle birlikte maç günü satılabilir koltuk sayısı 14 bin 720 ortalamadır. 11 bin 758 tanesi Passolig'den satılıyor. Kulübün dahli olan satış ortalama Bin 549'dur. Bunların tanımlamaları Passolig'de yapılıyor.tek bir biletin bile kaydı kuydu var. Söz konusu yakıştırmalara geldiğimiz zaman, kimse kusura bakmasın, bu yapılanlar dedikodudur.Babamın oğlu olsun, yanlış varsa gözünün yaşına bakmam.sırt sponsorluğumuz... Biz bu sözleşmeyi 15 Eylül'de yaptık. Şirket, Avrupa'da birçok kulüple de benzer sözleşmeleri imzalayan dijital spor haber portalı. TFF'den onay aldık, 17 Eylül'de iddialar ortaya atılınca askıya aldık. 30 Eylül'de TFF izni iptal etti, biz de sözleşmeyi feshettik. Rakiplerimiz bizim bu sponsorluktan bir gelir elde etmemizden çok korkmuşlar, sabah akşam konuşuyorlar.Sami Yen Spor Kompleksi'nin TEM'e bakan köşesine konmak üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ali Sami Yen ve Tevfik Fikret'in 11 metre yüksekliğindeki heykellerinin yapımına başladık.Yaklaşık 11 saat süren G.Saray'ın Genel Kurul Toplantısı'nda Başkan Dursun Özbek ve yönetimi oy çokluğu ile ibra edildi. Güvenoyu alan Özbek, yeniden kürsüye gelip tüm üyelere teşükkür etti.milyon Euro yaklaşık8.9 milyar TL ile kulüptarihimizde konsolide hasılatrekorunu kırdık.Kombine,VIP, loca ve günlük biletsatışı 52 milyon Euro'yaulaştı.süreklibüyüme halini 79 milyon Eurociro ile rekor kırarak devam ediyoruz.Tümbu gelirleri konsolide brüt kâr anlamında430 milyon TL'ye ulaştırdı.ifade etmek isterimki, yüzde 50'ler seviyesindekifaize ve içinde bulunduğumuzenflasyonist ortama rağmen TL bazındafinansal borçlarımız 20 seneboyunca ilk defa azalmıştır.taşınmatarihine teknik heyet ile karar vereceğiz.Gecikme için çok üzgünüm.Florya Projesi'nden sorumlu eski başkan Adnan Polat, son durumla ilgili bilgi verdi. İhale dosyasında aşağı yukarı sonuna geldiklerini belirten Polat, "Niyetimiz kasım ayı başında ilana çıkmak şeklinde. İhale dosyasını yüzde 100 bitirmiş olacağız.Bu dönemde de enflasyon düşecek, faiz de düşecektir. Galatasaray'ın Floryası kurtuluş projesidir" dedi