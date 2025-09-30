Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri ‘Bir daha oynasalar 5 gol yemezler!’
Giriş Tarihi: 30.9.2025

‘Bir daha oynasalar 5 gol yemezler!’

‘Bir daha oynasalar 5 gol yemezler!’
LIVERPOOL Teknik Direktörü Arne Slot, Galatasaray için övgü dolu ifadeler kullandı. Sarı-kırmızılıların 5-1 yenildiği Frankfurt müsabakasını değerlendiren Hollandalı teknik adam, "O maçı izledim, Galatasaray aslında çok şanssızdı. Kaçırdıkları gol fırsatları oldu. O karşılaşma bir kez daha oynansa, 5 gol yiyeceklerini düşünmüyorum" dedi. Aslan'ın ligde 7 maçta 7 galibiyet aldığını da vurgulayan Slot, "Galatasaray'ın mentali şu an çok güçlü. Rakip olarak bizim için zor bir takım. Yenmesi kolay olmayan bir ekip. Çok iyi bir hocaları var" diye konuştu.
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Bir daha oynasalar 5 gol yemezler!’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz