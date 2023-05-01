Biz güleceğiz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonu üzgün ama umutluydu. 49 yaşındaki çalıştırıcı, 3-1'lik yenilgiyi şöyle yorumladı: "Maç istediğimiz gibi başladı. 1-0'lık sonuca ulaştığımız bir bölümdü. Kornerden yediğimiz gol sonrası oyunumuz geriye gitti. İlk yarının sonuna kadar iyi bir oyun sergileyemedik. Oyunculardaki değişimi görmek için hamle yapmadık. 53-58 dakikalar arası rakibe şans verdik.Girenler bizi diri tuttu. 2-2'yi bulma şansı geldi ama son dakika yediğimiz bir gol ve 3-1'lik sonuç geldi.""Kaybettiğimiz için üzgünüz. İstediğimiz oyunu sergileyemediğimiz için üzgünüz.Şu an lideriz. Sezon başında 3 puan önce gireceksiniz deseler 5 maç kala bunu hayal ederdik. Sonuç olarak 3 puan öndeyiz. Galatasaray bu süreçlerden hep kazanarak çıkmıştır. Hedef; kalan maçları kazanmak. Beşiktaş karşısında aldığımız yenilgi bir yol kazasıydı. Çok fazla hatalar vardı. Özellikle de bireysel hata...Taraftarımız merak etmesin.sonrasında en üzüntülü isimlerden biri Oliveira'ydı. Portekizli oyuncu, "Hata yaptım ve bunun sonucunda gol yedik. Bunun hakkında kendimi geliştirmeye çalışacağım. Takımımdan ve taraftarlardan özür diliyorum" dedi.İlk golde rakibi Saiss'i kaçıran ve kafa vuruşuna engel olamayan Oliveira, Kartal'ın ikinci golünde ise adeta asist yaptı. Muslera'dan gelen topu kaptıran Portekizli orta saha, iki golde de başroldeydi.