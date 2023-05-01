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Giriş Tarihi: 1.5.2023

Biz güleceğiz

MEHMET ÖZCAN
Biz güleceğiz

“Sezon başında son 5 haftaya 3 puan önde gireceksiniz deseler herkes kabul ederdi. 3 puan önde olan taraf biziz. İkinci yarıya girerken bazı oyunculardan katkı bekledik ama gelmedi.”

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonu üzgün ama umutluydu. 49 yaşındaki çalıştırıcı, 3-1'lik yenilgiyi şöyle yorumladı: "Maç istediğimiz gibi başladı. 1-0'lık sonuca ulaştığımız bir bölümdü. Kornerden yediğimiz gol sonrası oyunumuz geriye gitti. İlk yarının sonuna kadar iyi bir oyun sergileyemedik. Oyunculardaki değişimi görmek için hamle yapmadık. 53-58 dakikalar arası rakibe şans verdik. Berkan ve Midtsjö hamlesi yapacaktık ama gol yedik. Buradan sonuç alabilirdik. Girenler bizi diri tuttu. 2-2'yi bulma şansı geldi ama son dakika yediğimiz bir gol ve 3-1'lik sonuç geldi."

BU YENİLGİ BİR YOL KAZASIYDI
"Kaybettiğimiz için üzgünüz. İstediğimiz oyunu sergileyemediğimiz için üzgünüz. Bu tür maçlarda kırılma anları oluyor. Hem birinci gol sonrası kırıldık hem de ikinci yarının başında kırıldık. Başımız dik. Şu an lideriz. Sezon başında 3 puan önce gireceksiniz deseler 5 maç kala bunu hayal ederdik. Sonuç olarak 3 puan öndeyiz. Galatasaray bu süreçlerden hep kazanarak çıkmıştır. Hedef; kalan maçları kazanmak. Beşiktaş karşısında aldığımız yenilgi bir yol kazasıydı. Çok fazla hatalar vardı. Özellikle de bireysel hata... İlk defa bu sezon derbi kaybettik ama kafamızı kaldırıp, şampiyonluğu almak için elimizden geleni yapacağız. Taraftarımız merak etmesin. Bize yakışan oyunu oynayıp şampiyon olacağız."

'ÖZÜR DİLERİM'
MAÇ sonrasında en üzüntülü isimlerden biri Oliveira'ydı. Portekizli oyuncu, "Hata yaptım ve bunun sonucunda gol yedik. Bunun hakkında kendimi geliştirmeye çalışacağım. Takımımdan ve taraftarlardan özür diliyorum" dedi.

OLIVEİRA DÖKÜLDÜ
İlk golde rakibi Saiss'i kaçıran ve kafa vuruşuna engel olamayan Oliveira, Kartal'ın ikinci golünde ise adeta asist yaptı. Muslera'dan gelen topu kaptıran Portekizli orta saha, iki golde de başroldeydi.

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