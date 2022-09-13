Böyle bir dönem hatırlamıyorum!

“Avrupa basını günlerden beri bu transferlerden bahsediyor. Didier Drogba, Sneijder, Hagi geldi ama bu kadar uygun maliyetlerle gelmediler.”
G.Saray Başkanı Dursun Özbek, GS TV'ye açıklamalarda bulunup transferden projelere kadar gündemi değerlendirdi. "Hiçbir tarihteG.Saray'a bu kadar yıldıztransferinin olduğu birdönem hatırlamıyorum" diyen Özbek şunları söyledi: "Avrupa basını günlerden beri bunlardan bahsediyor. Hatta, geçtiğimiz günlerde Le Figaro gazetesi başlık atıyor, 'G.Saray'ın transferleri, Tuchel'ingönderilmesini bile gölgede bıraktı' diyorlar. Drogba, Sneijder, Hagi gibi yıldızlar geldi ama bu kadar uygun maliyetlerle gelmediler. Maaşlar açısındanGalatasaray lehine farklılıklar var.Her kuruşun hesabını yaptık."
MAAŞ TOPLAMI 29.3 MİLYON €
"Mauro İcardi'nin maaşı 750 bin Euro. 20 gol atarsa 75 bin Euro bonus var. Her galibiyete de 3 bin Euro vereceğiz." "İki futbolcu aldık 21 yaşaltı. Mathias Ross ve YusufDemir. Bunların ikisine 7 milyon750 bin Euro bonservisödedik. Galatasaray'ın geleceğiiçin bu bedeli verdik."
"Sadece Dries Mertens'e 1 milyon 100-200 bin Euro imza parası ödedik." "Geçen sene maaşlarıntoplamı 28 milyon600 bin Euro. Bu sezonda 29 milyon 300 binEuro mertebesinde." 4 "Mecidiyeköy projesinden 1 milyar TL gelir bekliyoruz."