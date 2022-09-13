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Giriş Tarihi: 13.9.2022

Böyle bir dönem hatırlamıyorum!

Böyle bir dönem hatırlamıyorum!

“Avrupa basını günlerden beri bu transferlerden bahsediyor. Didier Drogba, Sneijder, Hagi geldi ama bu kadar uygun maliyetlerle gelmediler.”

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, GS TV'ye açıklamalarda bulunup transferden projelere kadar gündemi değerlendirdi. "Hiçbir tarihte G.Saray'a bu kadar yıldız transferinin olduğu bir dönem hatırlamıyorum" diyen Özbek şunları söyledi: "Avrupa basını günlerden beri bunlardan bahsediyor. Hatta, geçtiğimiz günlerde Le Figaro gazetesi başlık atıyor, 'G.Saray'ın transferleri, Tuchel'in gönderilmesini bile gölgede bıraktı' diyorlar. Drogba, Sneijder, Hagi gibi yıldızlar geldi ama bu kadar uygun maliyetlerle gelmediler. Maaşlar açısından Galatasaray lehine farklılıklar var. Her kuruşun hesabını yaptık."

MAAŞ TOPLAMI 29.3 MİLYON €
"Mauro İcardi'nin maaşı 750 bin Euro. 20 gol atarsa 75 bin Euro bonus var. Her galibiyete de 3 bin Euro vereceğiz."
"İki futbolcu aldık 21 yaş altı. Mathias Ross ve Yusuf Demir. Bunların ikisine 7 milyon 750 bin Euro bonservis ödedik. Galatasaray'ın geleceği için bu bedeli verdik."
"Sadece Dries Mertens'e 1 milyon 100-200 bin Euro imza parası ödedik."
"Geçen sene maaşların toplamı 28 milyon 600 bin Euro. Bu sezon da 29 milyon 300 bin Euro mertebesinde." 4 "Mecidiyeköy projesinden 1 milyar TL gelir bekliyoruz."

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