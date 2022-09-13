Böyle bir dönem hatırlamıyorum!

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, GS TV'ye açıklamalarda bulunup transferden projelere kadar gündemi değerlendirdi.diyen Özbek şunları söyledi: "Avrupa basını günlerden beri bunlardan bahsediyor. Hatta, geçtiğimiz günlerde Le Figaro gazetesi başlık atıyor,diyorlar. Drogba, Sneijder, Hagi gibi yıldızlar geldi ama bu kadar uygun maliyetlerle gelmediler."Mauro İcardi'nin maaşı 750 bin Euro. 20 gol atarsa 75 bin Euro bonus var. Her galibiyete de 3 bin Euro vereceğiz.""Sadece Dries Mertens'e 1 milyon 100-200 bin Euro imza parası ödedik."4 "Mecidiyeköy projesinden 1 milyar TL gelir bekliyoruz."