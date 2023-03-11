Bu Aslan dillere destan

15 milyon Euro bedelle Roma'dan alınan Nicolo Zaniolo Kasımpaşa'yı da boş geçmedi. Hazırlık maçlarında İstanbulspor ve Alanya filelerini bulan İtalyan oyuncunun, dün de gol atması sonrasında ortalık ayağa kalktı. Sosyal medyada G.Saraylı taraftarlar oyuncuyu göklere çıkarırken Roma taraftarı ise bir kez daha bu transfere tepki gösterdi.G.Saray, İstanbul'daki diğer rakiplerine karşı büyük bir hakimiyet kurmuş durumda. Aslan, kendi şehrinin ekiplerine karşı sahaya çıktığı son 9 maçta da kazanan taraf oldu. Lig tarihinde İstanbul takımlarına karşı üst üste 9 kez kazanan tek takım F.Bahçe'ydi (1962 yılı) ve Cimbom bu rekoru egale etti.Rekorla gelen galibiyetin ardından sonrasında tribünler bir kez daha tüm takımı çağırdı. Bu kez maçın yıldızı olarak Zaniolo öne çıkıp üçlü çektirirken ardından da sarı-kırmızılı futbolcular doyasıya sevinç yaşadı.Devre arasında Roma'dan alınan Zaniolo, hazırlık maçlarının ardından ilk resmi sınavında Kasımpaşa ağlarını da sarstı. İtalyan yıldızın golü, Çizme basınında da yankı buldu. İtalyan medyası "Zaniolo girdi ve golünü attı. Eski Romalı daha ilk maçtan tabelayı belirledi. İtalya'nın patronu Mancini şimdi gülümseyebilir" yorumunu yaptı.Zaniolo'nun golü sonrası, statta depremde hayatını kaybeden 17 yaşındaki hayranı Muhammed Emin Özkan'ın adı anons edildi. İtalyan yıldız da maç sonrası, "Depremde hayatını kaybedenler için çok üzgünüz.ifadeleri ile duygularını paylaştı.5 Şubat'taki Trabzonspor maçında sağ ayak sırtı kemiklerinde kanama ve kısmi çökme tespit edilen Fernando Muslera, beklenenden önce iyileşti. Dün sahaya çıkan Kaptan şunları söyledi: "Ara olması ve ekibimizin büyük çabası sayesinde oynayabildim. Odak noktamız her maçı kazanmak."Sarı kart sınırında bulunan Victor Nelsson cezalı duruma düştü. Kasımpaşa karşısında 75'te sararan Danimarkalı oyuncu gelecek hafta cuma günü deplasmandaki Konya mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.90 dakikanın ardından İtalyan yıldız, dev bir G.Saray bayrağını sallayarak tribünleri selamladı.