Buruk’tan yaylım ateşi!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, RFS maçı öncesi PFDK'ya sevk edilmesi ve F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın kendisine yönelik sözleriyle ilgili sert açıklamalarda bulundu. Sevklerin enteresan olduğunun altını çizen Buruk, şöyle devam etti:Saha içinde gördüğüm bir kart yok. Benim aldığım bilgi, pazar gününden itibaren Beşiktaş ve Fenerbahçeli yöneticilerin TFF'ye gidip, bana ceza aldırmaya çalışmaları, görüşmeler yaptıkları yönündeydi. Bir arkadaşım söyledi bunu.""Hakemi tehdit etmem için karşımda olması lazım. Hangi pozisyon için konuştuğunuz belli değil.Hakemin beni duymadığı bir pozisyonda siz beni bu görüntü için sevk edemezsiniz, bu hukuka aykırı bir kere!Sahada olmamı istemeyenlere izin verilecekse de ekibim, futbolcularım, taraftarım var, her türlü bu işin arkasında olacağız.""Yüz yüze yapılan tehditler, küfürler, adam dövme, taraftar dövmeleri gördük ve kimse ceza almadı. Sadece bizim özelimizde yapılacaksa üzgünüm ama tabi her karara saygı duyuyorum. Acun'la (Ilıcalı) hâlâ dostuz ama o F.Bahçe, ben G.Saray'ın başarısı ve hakları için mücadele ediyoruz.Bu kadar kısa süre üzerine geçen seneki dosyalara dönmek çok komik. F.Bahçe seyircisini farklı yerlere çekmeleri, yönlendirmeleri de doğru değil.Kasımpaşa maçındaki 'tehdidi' nedeniyle tedbirli olarak disipline sevk edilen Okan Buruk'un, 88. dakikada hakeme, "Bu penaltıyı verirsen bir daha burada maç yönetemezsin" dediği iddia edilmişti. Batshuayi de F.Bahçe derbisindeki 'Sportmenliğe aykırı hareketi' sebebiyle PFDK'lık olmuştu. Kurulun bugün cezaları açıklaması bekleniyor.dönüşü çıktığı PAOK ve Kasımpaşa maçlarında birer gol atarak formundan bir şey kaybetmediğini gösteren Mauro İcardi, RFS karşılaşmasını bekliyor.Sarı-kırmızılı formayla oynadığı 81 mücadelede 58 kez ağları sarsan İcardi, Gheorghe Hagi (72) ve Milan Baros'un (61) arkasında takibini sürdürüyor. Her 112 dakikada bir fileleri bulan Aslan'ın süperstarı, Baros'u geçip Hagi'yi yakalamayı hedefliyor.