Çakı gibi kaleci

Uğurcan
Çakır, yatırımının karşılığını veriyor. Galatasaray'a yavaş yavaş ısınan milli eldiven, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Frankfurt önünde 5 gol yese de Liverpool müsabakasında kalitesini gösterdi. Premier Lig devinin milyonluk yıldızlarına karşı 4 kritik pozisyona 'dur' diyen Uğurcan, sarı-kırmızılı forma altında Fernando Muslera'nın yokluğunu aratmıyor.
29 yaşındaki isim, Galatasaray'da 3'ü lig, 2'si Şampiyonlar Ligi müsabakası olmak üzere 5 maça çıktı. Kalesine isabet eden 23 şutun 17'sine duvar örerek %74'lük kurtarış oranı yakaladı.
Çıktığı 3 karşılaşmayı gol yemeden bitirdi.