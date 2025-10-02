Çakı gibi kaleci

Çakır, yatırımının karşılığını veriyor. Galatasaray'a yavaş yavaş ısınan milli eldiven, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Frankfurt önünde 5 gol yese de Liverpool müsabakasında kalitesini gösterdi.29 yaşındaki isim, Galatasaray'da 3'ü lig, 2'si Şampiyonlar Ligi müsabakası olmak üzere 5 maça çıktı.Çıktığı 3 karşılaşmayı gol yemeden bitirdi.