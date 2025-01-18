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Giriş Tarihi: 18.1.2025

Dünyanın her yerinde penaltı

Buruk: “Yabancı VAR eleştirilmeyecek diye bir şey yok. El pozisyonu çok net penaltıydı”

MEHMET ÖZCAN
Dünyanın her yerinde penaltı
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ilk yarısında kötü olduklarını ve oyuncularının maçın önemini anlayamadıklarını söyledi. İlk yarıdaki el pozisyonunun penaltı olduğunun altını çizen Buruk, şöyle devam etti: "Abdülkerim'i oyundan çıkarırken daha da öne çıkmayı istedik. Artık rakiplerimizi daha çok önemseyeceğiz. İlk yarı çok net bir penaltı pozisyonu vardı. Yabancı VAR eleştirilmeyecek diye bir şey yok. Türk hakemlerini nasıl eleştirdiysek yabancıya da eleştiriyi yapmamız lazım. Dünyanın neresine giderseniz gidin, bu pozisyon penaltıdır."
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Dünyanın her yerinde penaltı
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