Dünyanın her yerinde penaltı

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ilk yarısında kötü olduklarını ve oyuncularının maçın önemini anlayamadıklarını söyledi. İlk yarıdaki el pozisyonunun penaltı olduğunun altını çizen Buruk, şöyle devam etti: "Abdülkerim'i oyundan çıkarırken daha da öne çıkmayı istedik. Artık rakiplerimizi daha çok önemseyeceğiz.Yabancı VAR eleştirilmeyecek diye bir şey yok. Türk hakemlerini nasıl eleştirdiysek yabancıya da eleştiriyi yapmamız lazm.