‘En başarılı kulüpteyim’

G.SARAY, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Sarı-kırmızılılar, F.Bahçe'nin eski yöneticisi Selahattin Baki'nin Szymanski için söylediğisözlerine göndermede bulunan bir video ile transferi duyurdu. Dün sabah İstanbul'a gelen Belçikalı forvetle 3 yıllık anlaşma yapıldığı ise saat 19.07'de açıklandı.Batshuayi sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Ocak ayında geleceğim hakkında karar verme hakkına sahip olunca, bir haber bekledim. Niyetten şüphem olmasa da, eylemin sesi, söylemden çok çıkar. Bu durumdan ötürü, yeni bir meydan okumaya yol alma zamanı geldi. Kararım; Galatasaray camiasına katılmak ve Süper Lig ile İstanbul şehirlerine bağlılığıma devam etme yönünde oldu. Kararımın ve imzamın getirdiği ağırlığın farkındayım.En başarılı kulübün renklerini giymekten mutluyum. Ve bu başarı geleneğinin sürmesi için her şeyi yapacağım."