Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Eski G.Saraylı Pandev futbolu bıraktı!
Giriş Tarihi: 23.9.2022 10:43

Eski G.Saraylı Pandev futbolu bıraktı!

Eski G.Saraylı Pandev futbolu bıraktı!

Galatasaray'ın eski yıldız futbolcusu Goran Pandev, futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. İşte tüm detaylar...

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Goran Pandev flaş bir karar aldı. Makendon futbolunun dünyaca ünlü futbolcusu Pandev, futbolu bırakma kararı aldı.

Makedonya Milli Takımı ile toplamda 122 maça çıkan oyuncu, 39 gol attı. İtalya Serie A'da Inter, Lazio, Napoli ve Cenova formaları giyen Pandev bu takımlarla çıktığı toplam 493 maçta 101 gol attı.

2014 yılında Napoli'den Galatasaaray'a gelen Pandev, kısa süreli sarı-kırmızılı kariyerinde lig ve kupa şampiyonluğu yaşadı.

Pandev, Galatasaray yıllarıyla ilgili verdiği bir demeçte, "Galatasaray'da çok oynamadım ama orada mutluydum. Galatasaray büyük bir tecrübeydi. Avrupa'nın en büyük kulüplerden birinden bahsediyoruz. Keşke devam etseydim. Ancak şartlar farklı gelişti. Türkiye'deki günlerimi ve taraftarın sevgisini unutamam. Türk futbolunu izliyorum, takip ediyorum" demişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Seri cinayetler işlemişti! 2 polisi yaralayan Güven Güler tutuklandı
SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den asgari ücret 2023 ve EYT için FLAŞ açıklama! En net tarihi verdi: Sorunlarını çözmek bizim görevimiz
Hülya’nın ailesinden Soyer’e tepki: “Bir tuvalet yapmak bu kadar zor mu?”
Son dakika: A Milli Takım Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükseldi! Milliler evinde Lüksemburg'a takıldı
Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? MEB İOKBS bursluluk sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? Meb.gov.tr ile İOKBS TIKLA SORGULA!
Kalyon Holding’ten dev yatırım: 5 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacı karşılanacak
Kimse beklemiyordu Türkiye yine başardı
Cuma mesajları 2022 | Hadisli, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajı seçenekleri ile yepyeni, en güzel Cumanız Mübarek Olsun sözleri tıkla paylaş!
Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? MEB 2022 İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları için tarih verdi!
Ümit Özdağ atıyor Yunanistan tutuyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Eski G.Saraylı Pandev futbolu bıraktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA