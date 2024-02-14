Eyvah! Yine o hakem

Galatasaray'ın yarın Sparta Prag ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off maçınaatandı. 41 yaşındaki Hernandez'in, sarı-kırmızılıların karşılaşmasını yönetecek olması ise akıllara talihsiz müsabakaları getirdi. Çünkü tecrübeli hakemin, Türk takımlarına karşı kötü bir istatistiği var (3 maçta 3 mağlubiyet). 2019'da oynanan Beşiktaş-Braga Avrupa Ligi grup müsabakasındaFenerbahçe de 2021'de yine Avrupa Ligi grup karşılaşmasındaAynı sene Galatasaray da