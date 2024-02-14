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Giriş Tarihi: 14.2.2024

Eyvah! Yine o hakem

Eyvah! Yine o hakem
Galatasaray'ın yarın Sparta Prag ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off maçına İspanyol hakem Alejandro Hernandez atandı. 41 yaşındaki Hernandez'in, sarı-kırmızılıların karşılaşmasını yönetecek olması ise akıllara talihsiz müsabakaları getirdi. Çünkü tecrübeli hakemin, Türk takımlarına karşı kötü bir istatistiği var (3 maçta 3 mağlubiyet). 2019'da oynanan Beşiktaş-Braga Avrupa Ligi grup müsabakasında siyah-beyazlılar, 2-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe de 2021'de yine Avrupa Ligi grup karşılaşmasında Olympiakos'a 3-0 yenilmişti. Aynı sene Galatasaray da PSV Eiendhoven'a Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 5-1 kaybetmişti.
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Eyvah! Yine o hakem
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