Eyvah! Yine o hakem

Galatasaray'ın yarın Sparta Prag ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off maçına İspanyol hakem Alejandro Hernandez
atandı. 41 yaşındaki Hernandez'in, sarı-kırmızılıların karşılaşmasını yönetecek olması ise akıllara talihsiz müsabakaları getirdi. Çünkü tecrübeli hakemin, Türk takımlarına karşı kötü bir istatistiği var (3 maçta 3 mağlubiyet). 2019'da oynanan Beşiktaş-Braga Avrupa Ligi grup müsabakasında siyah-beyazlılar, 2-1 mağlup olmuştu.
Fenerbahçe de 2021'de yine Avrupa Ligi grup karşılaşmasında Olympiakos'a 3-0 yenilmişti.
Aynı sene Galatasaray da PSV Eiendhoven'a Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 5-1 kaybetmişti.