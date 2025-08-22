Galatacity!

Bayern Münih'tenyine Avrupa devlerinde oynayan dünya yıldızlarını listesine aldı. İnter'den Sommer ve Pavard, Bayern'den Sacha Boey ve Kim-Min Jae ile ilgilenen sarı-kırmızılılar, en yoğun mesaiyi Manchester City için harcıyor.Kaleci listesinde ilk sıraya yazılan Ederson için Türk menajerler Ahmet Bulut ve Özgün Koyutürk görevlendirildi. Brezilyalı eldiven için pazarlıklar sürüyor. Akanji'nin bonservisi için '25 milyon Euro' cevabı alan Galatasaray, İsviçreli savunmacının durumunu yakından takip ediyor. Manchester City'nin bir başka yıldızı İlkay Gündoğan da fırsat hamlesi olarak düşünülüyor. Sky DE'nin geçtiği habere göre de