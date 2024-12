Galatasaray ödülleri sildi süpürdü

'Yılın Golcüsü' Mauro Icardi, 'Yılın Sol Stoperi' Abdülkerim Bardakcı, 'Yılın Sağ Stoperi' Davinson Sanchez, 'Yılın Sağ Kanat Oyuncusu' Barış Alper Yılmaz, 'Yılın 10 Numarası' Dries Mertens seçildi. Beşiktaş'tan Mert Günok 'Yılın kalecisi', Gedson Fernandes 'Yılın Orta Saha oyuncusu', şu an Premier Lig forması giyen eski F.Bahçeli Ferdi Kadıoğlu 'Yılın Sol Beki' F.Bahçe'den Osayi Samuel 'Yılın Sağ Beki' olarak ödüllendirildi. 'Yılın Sol Kanat Oyuncusu' Fenerbahçe'den Dusan Tadic oldu.Turkuvaz Medya Görsel Medya Reklam Grup Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Didem Ural Gücüm'den Yılın Başkanı ödülünü alan Dursun Özbek, Barış Alper Yılmaz ile ilgili soruları 'Basın toplantısına saklıyorum' diyerek geçiştirirken şunları söyledi: "Türk sporuna futbola gösterdiği ilgi için Turkuvaz Medya'ya teşekkür ediyorum. Olayları iyi analiz ediyorlar. İnşallah devamı gelir. Futbol Oscarları da önemli. Başarılarının devamını diliyorum."'Yılın Şampiyon Teknik Direktörü' ödülünü Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi, Yazılı Medya Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman'ın elinden alan Okan Buruk, "Geçen sene ödülü alırken 'İnşallah seneye de burada olurum' demiştim. Bunu başardığım için mutluyum. Turkuvaz Medya'ya teşekkür ediyorum" dedi. Futbol ikliminin barış içinde geçmesi temennisinde bulunan Buruk, Barış Alper ve Osimhen'in dönüş tarihi için "Sakatlıklar her zaman oluyor ama direkt ayağına basılması ve VAR'a gidilmesine rağmen kırmızı kart verilmemesi bizi üzdü. Barış güçlü bir oyuncu. Çabuk dönmesini bekliyoruz" dedi. SABAH yazarı Levent Tüzemen'in "Hocam siz oynarsınız" diye laf atması üzerine ise "Her sene ceketin düğmesi kapanmakta zorlanıyor. Ama idmanlarda oynuyorum" yanıtını verdi.G.Saray'da sakatlıkları nedeniyle törene katılamayan Abdülkerim, İcardi ve Barış Alper'in ödülünü, G.Saray Sportif A.Ş Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, A Spor yorumcusu Ahmet Akcan'ın elinden aldı. Hatipoğlu, "Umarım bunlar son sakatlıkları olur, bir dahaki ödüllere kendileri gelir" diye konuştu.