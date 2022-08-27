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Giriş Tarihi: 27.8.2022 17:03 Son Güncelleme: 27.8.2022 17:30

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kadrosunda 8 isim yok

Galatasaray’ın Trabzonspor maçı kadrosunda 8 isim yok

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Christian Luyindama, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Cicaldau ve Oğulcan Çağlayan kadroda yer almadı.

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Okan Buruk'un belirlediği 22 kişilik kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Patrick van Aanholt, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Haris Seferovic, Dries Mertens, Yunus Akgün, Omar Elabdellaoui, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Hamza Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey.

Kadroda Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Taylan Antalyalı, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Ömer Bayram, Emre Taşdemir ve Oğulcan Çağlayan yer almadı.

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Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kadrosunda 8 isim yok
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