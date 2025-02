Gole yabancılar!

İLK KARŞILAŞMAYI 3-1 KAZANAN GALATASARAY, İKİLİ AVERAJDA ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLADI

7 PUAN FARKLA ÖNDEYİZ!

Lemina: "İkili averajda avantaj bizde, bundan sonra 7 puan öndeyiz."

Ev sahibi adına en etkili isim Mario Lemina oldu. İlk 11'de maça başlayan Gabonlu oyuncu, %83'lük pas isabeti bulurken 12 ikili mücadelenin yarısını kazandı. 2 hava topunun da birini aldı. 1 isabetli şut çeken Lemina, 3 top kapıp 3 uzaklaştırma yaptı ve de 2 pas arası ile karşılaşmayı tamamladı. 31 yaşındaki orta saha maç sonrası ise şunları söyledi: "Derbiler zor oluyor, topu iyi kullanmamız gerekiyordu. İkili averajda avantaj bizde, bundan sonra 7 puan öndeyiz. Önümüze bakacağız. Galatasaray için oynadığım için çok mutluyum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Hem taraftarın hem de takımımın benimle gurur duymasını istiyorum."



45. BERABERLİK

İki takım arasında ligdeki 136. karşılaşmadan 45. beraberlik çıktı. Ezeli rekabette düne kadar F.Bahçe 53, G.Saray ise 38 kez kazanmıştı.



AĞLAYAN BİRİ!

Buruk: "Mourinho'nun ağlaması uzun sürdü. Hakem odasına da girip ağladı. Crying one (Ağlayan biri)"

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, üretmekte sıkıntı yaşadıklarının altını çizdi. F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ardından basın toplantısına giren Buruk, Portekizli hocanın sözlerine de eleştirilerini yöneltip "Crying One (Ağlayan biri)" dedi ve devam etti: "Mourinho'nun ağlaması biraz uzun sürdü. Ağlamasıyla meşhur. Hakemin odasına da girip ağladı. Ağlamaya devam etsin. Her şeye onlar karar veriyor, hakem konusunda biz karar veremiyoruz, bizim bundan sonraki hakemler için de gereken başvuruyu yapsınlar."

VİNCİC'İN ELİ TİTREDİ!

Okan Buruk, maçın hakemi Slavko Vincic'e de eleştirilerde bulundu: "Beklentinin altında kaldı ama bugün Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş bir hakemin kötü yönetimini gördük. Elinin titrediğini gördüm. 4. hakem Türk diye dinlemedi. Türk hakemlerine yapılmış saygısızlık. Hakeme de söyledim, 'Türk hakemlerinden daha kötü yönettin' dedim. Maç öncesi kasılmıştı. Yabancı böyleyse iki takımın oyuncularını düşünün bir de. Bu kadar kötü performans gösteren derbi hakemi hatırlamıyorum. Bütün maçı durduran, saçmasapan fauller veren... Verdiği kararlar, gösterdiği kartlar, vermediği eller, fauller. Birçok şeyi aleyhimize verdi. Türk hakemlerin iki misli durdurdu maçı."

300 MİLYON €'LUK SESSİZLİK!

İki takımın taraftarları maç sonunda tepkiliydi. Sosyal medyada hem G.Saray hem de F.Bahçeli futbolseverler skor çıkmamasını eleştirdi. Sahaya ayak basan ilk 11'lere bakıldığında G.Saray 199 milyon Euro, F.Bahçe ise 98 milyon Euro değere sahipti. Toplamda iki takımın değeri 300 milyon Euro'yu buldu.