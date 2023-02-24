Gönülleri fethetti

İmzası kurumadan bölgeye 1 milyon TL bağış yapan İtalyan yıldız, yardım kampanyasında aktif rol oynadı. Afette yaşamını yitiren G.Saray taraftarı Muhammed Emin için yaşı olan 17 numaralı formayı seçti. Baba Özkan ile iletişime geçerek ailenin acısını paylaştı
Galatasaray, İtalyan yıldız NicoloZaniolo ile ara transfer döneminin en flaş hamlesini yaparken oyuncu yaptıklarıyla şimdiden taraftarın gönlüne girdi. Sarı-kırmızılı kulüp, yüzyılın felaketi nedeniyle 23 yaşındaki oyuncuyu sessiz sedasız açıklayıp 4.5 yıllık sözleşme yaptığını duyurdu. Daha attığı imzakurumayan Zaniolo, depremzedelere1 milyon TL yardımda bulundu. Galatasaray'ın afet bölgesi için başlattığı kampanya çalışmasında aktif rol oynadı. Nef Stadyumu'na giderek kolilerin taşınmasınave yerleştirilmesine destek verdi.
ÖZKAN'IN ANISINI YAŞATTI
Roma'da klasikleşen 22 numaralı forması yerine Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden Galatasaray taraftarı MuhammedEmin Özkan'ın anısını yaşatmak için yaşıolan 17'yi tercih etti. Özkan, bu transferin gündemde olduğu günlerde Zaniolo'nun videosunu paylaşarak 'Erden (Timur) abi naptınsen!' notuyla yürekleri burkmuştu.
KALBİ GÜZEL ADAM ZANIOLO
Yıldız futbolcu, forma numarasını aldığı Muhammed Emin Özkan'ın ailesiyle iletişime geçti. Zaniolo, baba Doğan Özkan'ı Antalya'damisafir edip imzalı formasını hediyeetti ve başsağlığı diledi. Galatasaray'ın yeni transferi, bu hareketleriyle taraftarların büyük sevgisini kazanırken futbolseverler, "Hem çokiyi futbolcu hem de kalbi güzel bir adam" diyerek oyuncuya övgü dolu sözler kullandı.