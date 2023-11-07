G.Saray Başkanı Özbek, F.Bahçe Başkanı Koç’un sözlerine yanıt verdi: Bizi FETÖ bölemedi provokatif olma

F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamalara G.Saray cephesinden sert yanıt geldi. Sarı-kırmızılı kulübün Olağan Divan Kurulu toplantısının ardından basının karşısına çıkan Özbek,ve provokatif açıklamalara gerek olmadığını belirtirken sözlerine şöyle devam etti: "F.Bahçe Yüksek Divan Kurulu'nu dinledim. Hayretler içindeyim. Bizler büyük mesuliyet sahibiyiz. 25-30 milyon taraftar ağzımıza bakıyor. Ne gerek var böyle provokatif olmaya. Toplumu germeyelim diye maksimum çabayı sarf ediyoruz.deniliyor.Türkiye'nin bu gerilime ihtiyacıyok. G.Saray ile F.Bahçe Türkiye'nintaraftar profilinin %80'ini oluşturuyor.Gençler birbirini öldürebilir, mesuliyetkimde olacak? Erden Timur şunu yaptı,bunu yaptı. Futbolla ilgili bir güzeliklim, adaletli ortam istiyoruz. İnsanlarınticari hayatından girip AVM'de fotoğrafınıçekine kadar gidiliyor.Bir tavsiye vereyim;bunları yapmayın."Sayın Selim Soydan'ın açıklaması aklıma geliyor… Fenerbahçe Başkanı için 'proje' dedi. Bu sefer bu algıya geliyorum. O düşman, bu düşman…Huzursuzluğun karşısındayım. Ağabeyi olarak tavsiyem, gerilime ihtiyacımız yok."