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Giriş Tarihi: 7.11.2023

G.Saray Başkanı Özbek, F.Bahçe Başkanı Koç’un sözlerine yanıt verdi: Bizi FETÖ bölemedi provokatif olma

MEHMET ÖZCAN
G.Saray Başkanı Özbek, F.Bahçe Başkanı Koç’un sözlerine yanıt verdi: Bizi FETÖ bölemedi provokatif olma

"Hayretler içindeyim. Ne gerek var provokatif olmaya. Toplumu germeyelim diye çaba sarf ediyoruz. Gençler birbirini öldürebilir, mesuliyet kimde?" "Türkiye hep provokasyonla bölünmeye çalışıldı. PKK, FETÖ çalıştı. Onlar bile bölememişken sen niye böyle davranıyorsun!"

F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamalara G.Saray cephesinden sert yanıt geldi. Sarı-kırmızılı kulübün Olağan Divan Kurulu toplantısının ardından basının karşısına çıkan Özbek, huzurlu bir futbol iklimi istediklerini ve provokatif açıklamalara gerek olmadığını belirtirken sözlerine şöyle devam etti: "F.Bahçe Yüksek Divan Kurulu'nu dinledim. Hayretler içindeyim. Bizler büyük mesuliyet sahibiyiz. 25-30 milyon taraftar ağzımıza bakıyor. Ne gerek var böyle provokatif olmaya. Toplumu germeyelim diye maksimum çabayı sarf ediyoruz.



'TİCARİ HAYATTAN AVM'YE KADAR GİDİLİYOR'
'Hakemlerin peşine adam takalım, AVM'de fotoğraf çekelim' deniliyor. Türkiye'nin bu gerilime ihtiyacı yok. G.Saray ile F.Bahçe Türkiye'nin taraftar profilinin %80'ini oluşturuyor. Gençler birbirini öldürebilir, mesuliyet kimde olacak? Erden Timur şunu yaptı, bunu yaptı. Futbolla ilgili bir güzel iklim, adaletli ortam istiyoruz. İnsanların ticari hayatından girip AVM'de fotoğrafını çekine kadar gidiliyor. Bir tavsiye vereyim; bunları yapmayın. Şu algıya geliyor. Türkiye hep provokasyonla bölünmeye çalışıldı. PKK, FETÖ Türkiye'yi bölmeye çalıştı. Onlar bile bölememişken sen niye böyle davranıyorsun?"

SELİM SOYDAN'IN SÖZÜ AKLIMA GELDİ...
"Sayın Selim Soydan'ın açıklaması aklıma geliyor… Fenerbahçe Başkanı için 'proje' dedi. Bu sefer bu algıya geliyorum. O düşman, bu düşman… Biz G.Saray olarak hep itidal tarafındayız. Türk insanının huzura ihtiyacı var. Huzursuzluğun karşısındayım. Ağabeyi olarak tavsiyem, gerilime ihtiyacımız yok."

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G.Saray Başkanı Özbek, F.Bahçe Başkanı Koç’un sözlerine yanıt verdi: Bizi FETÖ bölemedi provokatif olma
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