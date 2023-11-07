G.Saray Başkanı Özbek, F.Bahçe Başkanı Koç’un sözlerine yanıt verdi: Bizi FETÖ bölemedi provokatif olma

"Hayretler içindeyim. Ne gerek var provokatif olmaya. Toplumu germeyelim diye çaba sarf ediyoruz. Gençler birbirini öldürebilir, mesuliyet kimde?" "Türkiye hep provokasyonla bölünmeye çalışıldı. PKK, FETÖ çalıştı. Onlar bile bölememişken sen niye böyle davranıyorsun!"
F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamalara G.Saray cephesinden sert yanıt geldi. Sarı-kırmızılı kulübün Olağan Divan Kurulu toplantısının ardından basının karşısına çıkan Özbek, huzurlu bir futbol iklimi istediklerini ve provokatif açıklamalara gerek olmadığını belirtirken sözlerine şöyle devam etti: "F.Bahçe Yüksek Divan Kurulu'nu dinledim. Hayretler içindeyim. Bizler büyük mesuliyet sahibiyiz. 25-30 milyon taraftar ağzımıza bakıyor. Ne gerek var böyle provokatif olmaya. Toplumu germeyelim diye maksimum çabayı sarf ediyoruz.
'TİCARİ HAYATTAN AVM'YE KADAR GİDİLİYOR'
'Hakemlerin peşine adam takalım,AVM'de fotoğraf çekelim' deniliyor.Türkiye'nin bu gerilime ihtiyacıyok. G.Saray ile F.Bahçe Türkiye'nintaraftar profilinin %80'ini oluşturuyor.Gençler birbirini öldürebilir, mesuliyetkimde olacak? Erden Timur şunu yaptı,bunu yaptı. Futbolla ilgili bir güzeliklim, adaletli ortam istiyoruz. İnsanlarınticari hayatından girip AVM'de fotoğrafınıçekine kadar gidiliyor.Bir tavsiye vereyim;bunları yapmayın.Şu algıya geliyor.Türkiye hep provokasyonlabölünmeye çalışıldı.PKK, FETÖ Türkiye'yibölmeye çalıştı. Onlar bilebölememişken sen niye böyledavranıyorsun?"
SELİM SOYDAN'IN SÖZÜ AKLIMA GELDİ...
"Sayın Selim Soydan'ın açıklaması aklıma geliyor… Fenerbahçe Başkanı için 'proje' dedi. Bu sefer bu algıya geliyorum. O düşman, bu düşman… Biz G.Saray olarak hep itidaltarafındayız. Türk insanınınhuzura ihtiyacı var. Huzursuzluğun karşısındayım. Ağabeyi olarak tavsiyem, gerilime ihtiyacımız yok."