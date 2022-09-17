G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk: Bu maç beni mutlu etmedi

Milli araya 3’te 3 yaparak girmenin önemli olduğunu belirten G.Saray Teknik Direktörü, “Kazandık ama geçen haftaki kadar mutlu değilim. Hücumda çok daha iyi işler yapabilirdik” dedi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, zorlu bir rakibe karşı kazanarak milli araya girmenin çok önemli olduğunu söyledi. 3'te 3 yaptıklarını vurgulayan genç çalıştırıcı, "Maça golle başladık,devamında da o baskıyı istiyordukama zaman zaman kolay paslarlageçildik. Tabii ki 3 puan önemli,gol yememiş bir takıma 2 gol attık velider olduk. Ama bana sorarsanız,geçen haftaki kadar mutlu değilim. Omaçta daha mutluydum. Sayılar biziüstün gösterse de daha iyi olmamızgerektiğinin farkındayız. Hücumdadaha iyi işler yapabilirdik. Oyun olarakdaha çok gelişmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.
G.SARAY'IN GENLERİNDE ŞAMPİYONLUK VAR
Milli aranın takıma iyi geleceğini kaydeden Okan Buruk sözlerine şöyle devam etti: "Şimdi önümüzde bir aravar. Toplanacağız ve hazırlanma süreciolacak. Aramıza yeni katılan arkadaşlarlabirlikte çalışacağız. Bizimhedefimiz şampiyonluğa ulaşmak.Yeni bir başkan, yeni bir hoca ve yenibir takım var. G.Saray'ın ruhunda,genlerinde şampiyonluk var. Bizde bunu ortaya koymaya çalışıyoruz.Zorlu bir fikstürü geçtik. Önümüzdekidönemde de kazanarak şampiyonluğaulaşmak istiyoruz."
POWERBANK ATIP POLİSİ YARALADI
MAÇIN ikinci yarısında yaşanan olaylarda bir taraftarın sahaya attığı 'powerbank' cihazı, saha kenarında görev yapan bir çevik kuvvet polisinin yüzüne isabet etti. Yaralanan polis memuru tedavi edildi. Kamera görüntülerini incelemeye alan İstanbul Emniyeti Spor Şube Müdürlüğü Polisleri; koltuknumarasını ve kimliğini tespit ettikleritaraftarı üç dakika içerisindegözaltına aldı.
EMİR SOMER
HAKEMLERE YAKIN TAKIP
MHK Hakem Eğitmeni Hugh Dallas ve MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz dünkü mücadeleyi tribünden izledi. İkilinin, hakemleri analiz ederek bir rapor hazırlayacakları öğrenildi.