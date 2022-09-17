Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk: Bu maç beni mutlu etmedi
Giriş Tarihi: 17.9.2022

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk: Bu maç beni mutlu etmedi

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk: Bu maç beni mutlu etmedi

Milli araya 3’te 3 yaparak girmenin önemli olduğunu belirten G.Saray Teknik Direktörü, “Kazandık ama geçen haftaki kadar mutlu değilim. Hücumda çok daha iyi işler yapabilirdik” dedi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, zorlu bir rakibe karşı kazanarak milli araya girmenin çok önemli olduğunu söyledi. 3'te 3 yaptıklarını vurgulayan genç çalıştırıcı, "Maça golle başladık, devamında da o baskıyı istiyorduk ama zaman zaman kolay paslarla geçildik. Tabii ki 3 puan önemli, gol yememiş bir takıma 2 gol attık ve lider olduk. Ama bana sorarsanız, geçen haftaki kadar mutlu değilim. O maçta daha mutluydum. Sayılar bizi üstün gösterse de daha iyi olmamız gerektiğinin farkındayız. Hücumda daha iyi işler yapabilirdik. Oyun olarak daha çok gelişmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

G.SARAY'IN GENLERİNDE ŞAMPİYONLUK VAR
Milli aranın takıma iyi geleceğini kaydeden Okan Buruk sözlerine şöyle devam etti: "Şimdi önümüzde bir ara var. Toplanacağız ve hazırlanma süreci olacak. Aramıza yeni katılan arkadaşlarla birlikte çalışacağız. Bizim hedefimiz şampiyonluğa ulaşmak. Yeni bir başkan, yeni bir hoca ve yeni bir takım var. G.Saray'ın ruhunda, genlerinde şampiyonluk var. Biz de bunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Zorlu bir fikstürü geçtik. Önümüzdeki dönemde de kazanarak şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz."

POWERBANK ATIP POLİSİ YARALADI
MAÇIN ikinci yarısında yaşanan olaylarda bir taraftarın sahaya attığı 'powerbank' cihazı, saha kenarında görev yapan bir çevik kuvvet polisinin yüzüne isabet etti. Yaralanan polis memuru tedavi edildi. Kamera görüntülerini incelemeye alan İstanbul Emniyeti Spor Şube Müdürlüğü Polisleri; koltuk numarasını ve kimliğini tespit ettikleri taraftarı üç dakika içerisinde gözaltına aldı.
EMİR SOMER

HAKEMLERE YAKIN TAKIP
MHK Hakem Eğitmeni Hugh Dallas ve MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz dünkü mücadeleyi tribünden izledi. İkilinin, hakemleri analiz ederek bir rapor hazırlayacakları öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Aylin Mavi kanser mi, hastalığı ne? Hande Erçel’in yeğeni Aylin Mavi hakkında yürekleri burkan haber!
SON DAKİKA: Dünyanın gözü bu zirvedeydi! Vladimir Putin'den Başkan Erdoğan'a teşekkür
TOKİ başvuru tarihleri ve şartları AÇIKLANDI: TOKİ sosyal konut başvuru ücreti ve ev fiyatları - 2022 TOKİ başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?
SON DAKİKA HABERİ | Barış Yarkadaş'tan çok tartışılacak Kılıçdaroğlu açıklaması! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş itiraz etti...
Hazır arsayı al, evini yap! İşte konut arsası ödeme planı: Kimler başvurabilir?
TOKİ başvuru şartları, ücreti ve daire metrekareleri belirlendi! e-Devlet ekranı için bu detaylara dikkat! TOKİ sosyal konut başvuru ücreti ne kadar olacak?
Karadeniz gazında flaş gelişme: Ekipman Filyos Limanı'na doğru yola çıktı
Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? 16 Eylül Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi açıklandı!
TOKİ arsa satışı projesi başlıyor! 2022 TOKİ başvuru şartları ve tarihleri nedir? 100 bin arsa projesi ne zaman başlıyor?
TOKİ evleri Konya'da nereye yapılacak, hangi ilçelere? TOKİ Konya'da nerede yapılacak, kaç adet?
ARKADAŞINA GÖNDER
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk: Bu maç beni mutlu etmedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA