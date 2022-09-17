G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk: Bu maç beni mutlu etmedi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, zorlu bir rakibe karşı kazanarak milli araya girmenin çok önemli olduğunu söyledi. 3'te 3 yaptıklarını vurgulayan genç çalıştırıcı,şeklinde konuştu.Milli aranın takıma iyi geleceğini kaydeden Okan Buruk sözlerine şöyle devam etti:MAÇIN ikinci yarısında yaşanan olaylarda bir taraftarın sahaya attığı 'powerbank' cihazı, saha kenarında görev yapan bir çevik kuvvet polisinin yüzüne isabet etti. Yaralanan polis memuru tedavi edildi. Kamera görüntülerini incelemeye alan İstanbul Emniyeti Spor Şube Müdürlüğü Polisleri;EMİR SOMERMHK Hakem Eğitmeni Hugh Dallas ve MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz dünkü mücadeleyi tribünden izledi. İkilinin, hakemleri analiz ederek bir rapor hazırlayacakları öğrenildi.