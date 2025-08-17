Günay Güvenç hocasını yanıltmadı!

Osimhen'in bonservisini alan ve bu uğurda iki ay mesai harcayan Galatasaray'da kaleci transferi ağustos ayının ortasına bırakılmıştı. Sezon başında yönetime "Ligin ilk haftalarında Günay Güvenç'e güveniyorum. Kaleci için bekleyebiliriz. Acele etmemize gerek yok. Kulübün paralarını ekonomik harcamalıyız" diyen teknik direktör Okan Buruk'u, öğrencisi yanıltmadı. Gaziantep ve Fatih Karagümrük'e karşı kalesini gole kapatan deneyimli eldiven, özellikle Rams Park'ta oynanan mücadelede Tiago Çukur'un pozisyonunda devleşti. Sezona iyi başlayan ve taraftara da büyük güven veren 34 yaşındaki ismin sözleşmesi 3 yıllığına uzatıldı. Günay, daha önce yaptığı açıklamada "Kaleye kim alınırsa alınsın ben savaşmaya hazırım. Galatasaray için elimden gelen her şeyi yaparım" ifadesini kullanmıştı.