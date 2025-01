Hafta sonuna birkaç transfer yapabiliriz

Kiev maçının ardından açıklamalarda bulunan G.Saray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, hafta sonuna kadar birkaç transfer yapacaklarını belirtti. Hatipoğlu, "Her iki ligde de namağlup olarak yolumuza devam ediyoruz. Bu maçta berabere kaldık ama haftaya Amsterdam'da Ajax'ı yenerek ilk 8'e kalarak bu oyuncularla yola devam edeceğiz. Muslera'nın ne kadar önemli oyuncu olduğunu anlatmak zorunda kalsam kendimden utanırım.Cumartesi günü 50 bin aslan, tüm oyuncularımıza, başta kaptanımız Muslera'ya en büyük desteği verecektir'' dedi. Transfer çalışmaları için ise "Her an olabilir. Hafta sonuna kadar birkaç transfer yapabiliriz'' ifadelerinde bulundu.