Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Hata yaptım!
Giriş Tarihi: 18.3.2023

Hata yaptım!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 80’den sonra yapılan değişikliklerin takımı olumsuz etkilediğini söyledi

Konya'dan eli boş ayrılan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yenilginin sorumluluğunu üstüne aldı. Özellikle ikinci yarıda kötü oynadıklarını söyleyen 49 yaşındaki çalıştırıcı, "80'den sonra yaptığımız hamleler rakibe daha fazla pozisyon vermemize neden oldu. Acele ettik, top kayıpları yaptık, kötü orta yaptık, kötü pas verdik, yanlış uzun toplar oynadık. 2 tane forvet varken, kenarlara inme şansımız varken, top bizdeyken, 2 forvetimize yan ortalarla top getirmemiz gerekirdi. Son bölümde de kopmalar oldu. Aslında elimizde olan bir karşılaşmayı kaybettik. Bunun üzüntüsünü yaşayacağız. Şimdi rakibimizin maçlarına bakacağız. Kafamızı kaldırıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.

HAKEME TEPKİ
Hakem Zorbay Küçük'ü eleştiren Okan Buruk, "İki tane kırmızı kart pozisyonu vardı. Birine VAR'dan uyarı gelmedi; Dubois'in ayağına basılması. Diğeri de Ahmet Oğuz'un Rashica'yı düşürmesi" dedi.

KIRMIZI İTİRAZI
15. dakikadaki Galatasaray atağında Ahmet Oğuz, Leo Dubois'in bileğine sert bir müdahalede bulundu. Hakem sarı kartını gösterirken, Cimbom 'kırmızı' itirazında bulundu. Pozisyon için VAR'dan da uyarı gelmedi.

AZERBAYCAN'DA G.SARAY IZDIHAMI
Galatasaray'ın 26 Mart Pazar akşamı Qarabağ FK ile Azerbaycan'da oynayacağı hazırlık karşılaşmasının biletlerine büyük ilgi gösterildi. 19 saatte 42 bin 500 biletin satıldığı açıklandı. Hazırlık karşılaşmasının tüm gelirleri depremzedelere bağışlanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mansur Yavaş'tan küçük ortakları kızdıracak sözler: Beni ve İmamoğlu'nu ilan edin
SON DAKİKA: Yavuz Ağıralioğlu açtı ağzını yumdu gözünü: 25 yılda yemediğimiz küfrü 3 günde yedik, İYİ Parti'nin gardı düştü
Son dakika Galatasaray haberleri: Zorbay Küçük için verdi veriştirdi! Okan Buruk Konyaspor maçı sonrası hakeme isyan etti…
Duvar temizliğinin en etkili hali! Boyatmadan bembeyaz duvarlarınıza tekrar kavuşun…
'Gizli ortak' HDP'nin Altılı Koalisyon ve Kılıçdaroğlu'ndan skandal talepleri ortaya çıktı!
Rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanmıştı! Akşener özel izinle gitti: Cezaevinde 35 dakikalık sır görüşme
Resmi Gazete'de yayımlandı! İnşaatlar için devrim gibi düzenleme! Bu tarihten itibaren satış yapılamayacak
İYİ Parti'de peş peşe istifa depremi: MHP'ye üye oldular
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: Kentsel dönüşüm kredisi açıklandı! 0,79 faizle kişi başına 1 milyon 250 bin TL
ARKADAŞINA GÖNDER
Hata yaptım!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA