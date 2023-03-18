Hata yaptım!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 80’den sonra yapılan değişikliklerin takımı olumsuz etkilediğini söyledi
Konya'dan eli boş ayrılan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yenilginin sorumluluğunu üstüne aldı. Özellikle ikinci yarıda kötü oynadıklarını söyleyen 49 yaşındaki çalıştırıcı, "80'den sonra yaptığımız hamleler rakibe daha fazla pozisyon vermemize neden oldu. Acele ettik,top kayıpları yaptık, kötü ortayaptık, kötü pas verdik, yanlışuzun toplar oynadık. 2 tane forvetvarken, kenarlara inmeşansımız varken, top bizdeyken,2 forvetimize yan ortalarlatop getirmemiz gerekirdi. Son bölümde de kopmalar oldu. Aslında elimizde olan bir karşılaşmayı kaybettik. Bunun üzüntüsünü yaşayacağız. Şimdi rakibimizin maçlarına bakacağız. Kafamızı kaldırıp yolumuzadevam edeceğiz" dedi.
HAKEME TEPKİ
Hakem Zorbay Küçük'ü eleştiren Okan Buruk, "İki tane kırmızı kart pozisyonu vardı. Birine VAR'dan uyarı gelmedi; Dubois'in ayağına basılması. Diğeri de Ahmet Oğuz'un Rashica'yı düşürmesi" dedi.
KIRMIZI İTİRAZI
15. dakikadaki Galatasaray atağında Ahmet Oğuz, Leo Dubois'in bileğine sert bir müdahalede bulundu. Hakem sarı kartını gösterirken, Cimbom 'kırmızı' itirazında bulundu. Pozisyon için VAR'dan da uyarı gelmedi.
AZERBAYCAN'DA G.SARAY IZDIHAMI Galatasaray'ın 26 Mart Pazar akşamı Qarabağ FK ile Azerbaycan'da oynayacağı hazırlık karşılaşmasının biletlerine büyük ilgi gösterildi. 19 saatte 42 bin 500 biletin satıldığı açıklandı. Hazırlık karşılaşmasının tüm gelirleri depremzedelere bağışlanacak.