Hata yaptım!

Konya'dan eli boş ayrılan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yenilginin sorumluluğunu üstüne aldı. Özellikle ikinci yarıda kötü oynadıklarını söyleyen 49 yaşındaki çalıştırıcı, "80'den sonra yaptığımız hamleler rakibe daha fazla pozisyon vermemize neden oldu.Son bölümde de kopmalar oldu. Aslında elimizde olan bir karşılaşmayı kaybettik. Bunun üzüntüsünü yaşayacağız. Şimdi rakibimizin maçlarına bakacağız." dedi.Hakem Zorbay Küçük'ü eleştiren Okan Buruk, "İki tane kırmızı kart pozisyonu vardı. Birine VAR'dan uyarı gelmedi; Dubois'in ayağına basılması. Diğeri de Ahmet Oğuz'un Rashica'yı düşürmesi" dedi.. dakikadaki Galatasaray atağında Ahmet Oğuz, Leo Dubois'in bileğine sert bir müdahalede bulundu. Hakem sarı kartını gösterirken, Cimbom 'kırmızı' itirazında bulundu. Pozisyon için VAR'dan da uyarı gelmedi.26 Mart Pazar akşamı Qarabağ FK ile Azerbaycan'da oynayacağı hazırlık karşılaşmasının biletlerine büyük ilgi gösterildi. 19 saatte 42 bin 500 biletin satıldığı açıklandı. Hazırlık karşılaşmasının tüm gelirleri depremzedelere bağışlanacak.